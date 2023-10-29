https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905966882.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.10.2023

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении около 130 бойцов ВСУ и четыре единицы военной техники, сообщается в сводке... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:51

2023-10-29T13:51

2023-10-29T14:34

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении около 130 бойцов ВСУ и четыре единицы военной техники, сообщается в сводке Минобороны."Подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Кроме того, российские подразделения нанесли поражения живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ под Угледаром и селом Водяное.Потери украинской армии на этом направлении составили около 130 человек, бронетранспортер, два автомобиля и гаубица Д-20.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении Западная группировка отбила две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). В этих боях украинские войска потеряли примерно 165 солдат и два пикапа.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" пресекли две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ под Ямполовкой (ДНР) и Червоной Дибровой (ЛНР), а также разбили живую силу и технику 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ там составили около 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Донецком направлении Южная группировка нанесла поражение подразделениям 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки (ДНР). Здесь уничтожены не менее 110 украинских военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и гаубица Д-30, а также поражены два пункта управления беспилотниками. На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Противник потерял за сутки около 40 бойцов, две бронемашины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель".На Херсонском направлении уничтожены примерно 55 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 124 районах. В районе Подлимана (Харьковская область) уничтожен узел связи 66-й механизированной бригады, а в окрестностях Новомихайловки (ДНР) — командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады.Силы ПВО сбили за сутки 44 украинских беспилотника.

https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html

https://ria.ru/20231029/zhaloba-1905910443.html

https://ria.ru/20231029/problema-1905919873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, угледар