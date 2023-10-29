https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905966882.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.10.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении около 130 бойцов ВСУ и четыре единицы военной техники, сообщается в сводке... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:51
2023-10-29T13:51
2023-10-29T14:34
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении около 130 бойцов ВСУ и четыре единицы военной техники, сообщается в сводке Минобороны."Подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Кроме того, российские подразделения нанесли поражения живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ под Угледаром и селом Водяное.Потери украинской армии на этом направлении составили около 130 человек, бронетранспортер, два автомобиля и гаубица Д-20.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении Западная группировка отбила две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР). В этих боях украинские войска потеряли примерно 165 солдат и два пикапа.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" пресекли две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ под Ямполовкой (ДНР) и Червоной Дибровой (ЛНР), а также разбили живую силу и технику 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ там составили около 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Донецком направлении Южная группировка нанесла поражение подразделениям 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки (ДНР). Здесь уничтожены не менее 110 украинских военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и гаубица Д-30, а также поражены два пункта управления беспилотниками. На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Противник потерял за сутки около 40 бойцов, две бронемашины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель".На Херсонском направлении уничтожены примерно 55 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 124 районах. В районе Подлимана (Харьковская область) уничтожен узел связи 66-й механизированной бригады, а в окрестностях Новомихайловки (ДНР) — командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады.Силы ПВО сбили за сутки 44 украинских беспилотника.
https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html
https://ria.ru/20231029/zhaloba-1905910443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Угледар
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МО РФ: на Южнодонецком направлении отражены 4 атаки ВСУ, уничтожено 130 военных
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
За минувшие сутки российские войска уничтожили на Южнодонецком направлении около 130 бойцов ВСУ и четыре единицы военной техники, сообщается в сводке
Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Кроме того, российские подразделения нанесли поражения живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ под Угледаром и селом Водяное.
Потери украинской армии на этом направлении составили около 130 человек, бронетранспортер, два автомобиля и гаубица Д-20.
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Купянское и Краснолиманское направления
На Купянском направлении Западная группировка отбила две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах сел Синьковка (Харьковская область
) и Надия (ЛНР
). В этих боях украинские войска потеряли примерно 165 солдат и два пикапа.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" пресекли две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ под Ямполовкой (ДНР
) и Червоной Дибровой (ЛНР), а также разбили живую силу и технику 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ там составили около 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
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Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Донецком направлении Южная группировка нанесла поражение подразделениям 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского
, Клещеевки
и Курдюмовки (ДНР). Здесь уничтожены не менее 110 украинских военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и гаубица Д-30, а также поражены два пункта управления беспилотниками.
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Противник потерял за сутки около 40 бойцов, две бронемашины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель".
На Херсонском направлении уничтожены примерно 55 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы "Мста-Б".
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В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 124 районах. В районе Подлимана (Харьковская область) уничтожен узел связи 66-й механизированной бригады, а в окрестностях Новомихайловки (ДНР) — командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады.
Силы ПВО сбили за сутки 44 украинских беспилотника.