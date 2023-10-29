https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905966105.html

ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 40 человек

ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 40 человек - РИА Новости, 29.10.2023

ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 40 человек

Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районе... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:45

2023-10-29T13:45

2023-10-29T14:15

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районе Комсомольского, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель"", - говорится в сводке министерства обороны РФ.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф