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ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 40 человек - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 29.10.2023 (обновлено: 14:15 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905966105.html
ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 40 человек
ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 40 человек - РИА Новости, 29.10.2023
ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 40 человек
Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районе... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:45
2023-10-29T14:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районе Комсомольского, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Работино Запорожской области."Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель"", - говорится в сводке министерства обороны РФ.
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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли до 40 человек

ВС РФ на Запорожском направлении нанесли поражение 65-й бригаде ВСУ под Работино

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель" в районе Комсомольского, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
«
"Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель"", - говорится в сводке министерства обороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 октября, 16:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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