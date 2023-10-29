https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905918711.html

Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака

Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака - РИА Новости, 29.10.2023

Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака

Артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил России регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака, сообщил журналистам командир гаубичной батареи... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T05:32

2023-10-29T05:32

2023-10-29T05:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

токмак

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил России регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака, сообщил журналистам командир гаубичной батареи Д-30 с позывным "Гора". "Обстановка на нашем направлении достаточно непростая, противник всеми силами упорно пытается выполнить свои фантазии, которые они обещали там по прорыву в сторону Токмака. Как видите, мы достаточно надежно держим рубежи и не даем им этого сделать", - сказал он. Также он отметил, что взаимодействие между различными подразделениями и использование современных технологий в виде БПЛА является одним из ключевых факторов в достижении успешных результатов по отражению накатов противника. Это позволяет существенно повысить эффективность военной операции и обеспечить защиту собственных сил.

https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905918443.html

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безопасность, россия, токмак