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Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905918711.html
Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака
Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака - РИА Новости, 29.10.2023
Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака
Артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил России регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака, сообщил журналистам командир гаубичной батареи... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T05:32
2023-10-29T05:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
токмак
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил России регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака, сообщил журналистам командир гаубичной батареи Д-30 с позывным "Гора". "Обстановка на нашем направлении достаточно непростая, противник всеми силами упорно пытается выполнить свои фантазии, которые они обещали там по прорыву в сторону Токмака. Как видите, мы достаточно надежно держим рубежи и не даем им этого сделать", - сказал он. Также он отметил, что взаимодействие между различными подразделениями и использование современных технологий в виде БПЛА является одним из ключевых факторов в достижении успешных результатов по отражению накатов противника. Это позволяет существенно повысить эффективность военной операции и обеспечить защиту собственных сил.
https://ria.ru/20231029/spetsoperatsiya-1905918443.html
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безопасность, россия, токмак
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Токмак
Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака

Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил России регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака, сообщил журналистам командир гаубичной батареи Д-30 с позывным "Гора".
"Обстановка на нашем направлении достаточно непростая, противник всеми силами упорно пытается выполнить свои фантазии, которые они обещали там по прорыву в сторону Токмака. Как видите, мы достаточно надежно держим рубежи и не даем им этого сделать", - сказал он.
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Также он отметил, что взаимодействие между различными подразделениями и использование современных технологий в виде БПЛА является одним из ключевых факторов в достижении успешных результатов по отражению накатов противника. Это позволяет существенно повысить эффективность военной операции и обеспечить защиту собственных сил.
 
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