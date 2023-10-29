https://ria.ru/20231029/snaryad-1905979245.html

При попадании снарядов по базе сил ООН в Ливане пострадал миротворец

При попадании снарядов по базе сил ООН в Ливане пострадал миротворец - РИА Новости, 29.10.2023

При попадании снарядов по базе сил ООН в Ливане пострадал миротворец

Один миротворец пострадал в субботу при попадании снарядов по базе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:24

2023-10-29T15:24

2023-10-29T15:55

ливан

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/99/1558029949_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_127d8598e14b2efe2e6be2c5565239e5.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один миротворец пострадал в субботу при попадании снарядов по базе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).В субботу миссия также сообщала о попадании снаряда в здание штаб-квартиры ВСООНЛ."В субботу примерно в 22 часа (23.00 мск) два минометных снаряда попали по базе ВСООНЛ недалеко от деревни Хула, в результате чего пострадал один миротворец, который был незамедлительно эвакуирован для оказания медицинской помощи", - сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте временных сил.Как отмечается, миротворец получил незначительные ранения и был доставлен в больницу в штаб-квартире ВСООНЛ в Эн-Накуре, его состояние стабильно.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

ливан

израиль

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас