https://ria.ru/20231029/smi-1905995277.html

Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ

Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023

Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ

Полиция американского штата Мэн еще в сентябре получила предупреждения об угрозах Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, но его поиски ни к чему... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:17

2023-10-29T17:17

2023-10-29T17:17

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мэн (штат)

фбр

массовая стрельба в штате мэн

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полиция американского штата Мэн еще в сентябре получила предупреждения об угрозах Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, но его поиски ни к чему тогда не привели, заявили правоохранители агентству Ассошиэйтед Пресс. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой. "Оповещение на уровне штата было направлено в сентябре с целью розыска Роберта Карда после того, как этот инструктор по огнестрельному оружию выступил с угрозами в адрес своей базы и сослуживцев. Но после усиления патрулирования на базе и посещения дома Карда - ни там, ни там он не был обнаружен - они (оставили этот вопрос - ред.)", - передает агентство. По словам начальника полиции города Сако Джека Клементса, правоохранители примерно две недели занимались усиленным патрулированием, но Кард так и "не появился". Шериф округа Сагадахок Джоэл Мерри заявил, что не может вспомнить, были ли какие-либо дальнейшие действия после того, как Карда не смогли найти, добавив, что у него "нет отчетов". Как отмечается, в ФБР при этом заявили, что не получали информации относительно Карда.

https://ria.ru/20231029/ssha-1905978251.html

https://ria.ru/20231029/ssha-1905972797.html

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в мире, мэн (штат), фбр, массовая стрельба в штате мэн, общество