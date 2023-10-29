Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ
AP: полиция штата Мэн еще в сентябре получила предупреждения об угрозах Карда
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полиция американского штата Мэн еще в сентябре получила предупреждения об угрозах Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, но его поиски ни к чему тогда не привели, заявили правоохранители агентству Ассошиэйтед Пресс.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой.
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"Оповещение на уровне штата было направлено в сентябре с целью розыска Роберта Карда после того, как этот инструктор по огнестрельному оружию выступил с угрозами в адрес своей базы и сослуживцев. Но после усиления патрулирования на базе и посещения дома Карда - ни там, ни там он не был обнаружен - они (оставили этот вопрос - ред.)", - передает агентство.
По словам начальника полиции города Сако Джека Клементса, правоохранители примерно две недели занимались усиленным патрулированием, но Кард так и "не появился". Шериф округа Сагадахок Джоэл Мерри заявил, что не может вспомнить, были ли какие-либо дальнейшие действия после того, как Карда не смогли найти, добавив, что у него "нет отчетов".
Как отмечается, в ФБР при этом заявили, что не получали информации относительно Карда.