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Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
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17:17 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/smi-1905995277.html
Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ
Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ - РИА Новости, 29.10.2023
Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ
Полиция американского штата Мэн еще в сентябре получила предупреждения об угрозах Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, но его поиски ни к чему... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:17
2023-10-29T17:17
в мире
мэн (штат)
фбр
массовая стрельба в штате мэн
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полиция американского штата Мэн еще в сентябре получила предупреждения об угрозах Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, но его поиски ни к чему тогда не привели, заявили правоохранители агентству Ассошиэйтед Пресс. Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой. "Оповещение на уровне штата было направлено в сентябре с целью розыска Роберта Карда после того, как этот инструктор по огнестрельному оружию выступил с угрозами в адрес своей базы и сослуживцев. Но после усиления патрулирования на базе и посещения дома Карда - ни там, ни там он не был обнаружен - они (оставили этот вопрос - ред.)", - передает агентство. По словам начальника полиции города Сако Джека Клементса, правоохранители примерно две недели занимались усиленным патрулированием, но Кард так и "не появился". Шериф округа Сагадахок Джоэл Мерри заявил, что не может вспомнить, были ли какие-либо дальнейшие действия после того, как Карда не смогли найти, добавив, что у него "нет отчетов". Как отмечается, в ФБР при этом заявили, что не получали информации относительно Карда.
https://ria.ru/20231029/ssha-1905978251.html
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в мире, мэн (штат), фбр, массовая стрельба в штате мэн, общество
В мире, Мэн (штат), ФБР, Массовая стрельба в штате Мэн, Общество
Полицию Мэна предупредили о возможной стрельбе еще в сентябре, пишут СМИ

AP: полиция штата Мэн еще в сентябре получила предупреждения об угрозах Карда

© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Androscoggin County Sheriff's Office
Вооруженный мужчина в Льюистоне, штат Мэн
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полиция американского штата Мэн еще в сентябре получила предупреждения об угрозах Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, но его поиски ни к чему тогда не привели, заявили правоохранители агентству Ассошиэйтед Пресс.
Мужчина вечером 25 октября открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, включая торговый центр и бар. Власти сообщили о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Согласно данным ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем. Тело Карда уже нашли, он покончил с собой.
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"Оповещение на уровне штата было направлено в сентябре с целью розыска Роберта Карда после того, как этот инструктор по огнестрельному оружию выступил с угрозами в адрес своей базы и сослуживцев. Но после усиления патрулирования на базе и посещения дома Карда - ни там, ни там он не был обнаружен - они (оставили этот вопрос - ред.)", - передает агентство.
По словам начальника полиции города Сако Джека Клементса, правоохранители примерно две недели занимались усиленным патрулированием, но Кард так и "не появился". Шериф округа Сагадахок Джоэл Мерри заявил, что не может вспомнить, были ли какие-либо дальнейшие действия после того, как Карда не смогли найти, добавив, что у него "нет отчетов".
Как отмечается, в ФБР при этом заявили, что не получали информации относительно Карда.
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