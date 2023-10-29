СМИ сообщили о желании США отложить наземную операцию Израиля в Газе
NYT: в США поддерживают медлительность Израиля в вопросе вторжения в Газу
© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Израиль не начинает полномасштабное вторжение в сектор Газа и проводит менее крупные наземные операции, это соответствует пожеланиям американских чиновников и министра обороны США Ллойда Остина, сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
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"Очевидное решение Израиля повременить с полномасштабным вторжением в сектор Газа и вместо этого проводить более ограниченные наземные операции, по крайней мере, на начальном этапе, соответствует предложениям, которые министр обороны США Ллойд Остин недавно сделал своим израильским коллегам", - пишет издание со ссылкой на американских официальных лиц.
Как отмечает газета, израильские власти скорректировали свой план по вторжению в сектор Газа после общения с американскими чиновниками, однако администрация президента США Джо Байдена отрицает, что давала Израилю указания, и заявляет о том, что поддерживает план полномасштабной наземной операции.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израиль