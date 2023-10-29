https://ria.ru/20231029/smi-1905926665.html

СМИ сообщили о предстоящей поездке министра обороны Саудовской Аравии в США

СМИ сообщили о предстоящей поездке министра обороны Саудовской Аравии в США - РИА Новости, 29.10.2023

СМИ сообщили о предстоящей поездке министра обороны Саудовской Аравии в США

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд в понедельник посетит Вашингтон, где встретится с высокопоставленными чиновниками администрации... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T08:32

2023-10-29T08:32

2023-10-29T08:32

в мире

саудовская аравия

вашингтон (штат)

сша

джо байден

ллойд остин

энтони блинкен

хамас

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд в понедельник посетит Вашингтон, где встретится с высокопоставленными чиновниками администрации президента США Джо Байдена, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает СМИ, визит пройдет на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники, саудовский министр в ходе визита в Вашингтон "встретится с министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном". Портал Axios со ссылкой на источники также пишет о визите министра в понедельник. Axios при этом уточняет, что визит был запланирован давно. Тем не менее, он пройдет после начала наземной операции Израиля в Газе. Визит также связан с тем, что и США, и Саудовская Аравия выражают обеспокоенность тем, что боевые действия между Израилем и ХАМАС могут перерасти в "региональную войну".

https://ria.ru/20231027/khamas-1905606177.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html

саудовская аравия

вашингтон (штат)

сша

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в мире, саудовская аравия, вашингтон (штат), сша, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году