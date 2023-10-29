https://ria.ru/20231029/smi-1905926665.html
СМИ сообщили о предстоящей поездке министра обороны Саудовской Аравии в США
СМИ сообщили о предстоящей поездке министра обороны Саудовской Аравии в США - РИА Новости, 29.10.2023
СМИ сообщили о предстоящей поездке министра обороны Саудовской Аравии в США
Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд в понедельник посетит Вашингтон, где встретится с высокопоставленными чиновниками администрации... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T08:32
2023-10-29T08:32
2023-10-29T08:32
в мире
саудовская аравия
вашингтон (штат)
сша
джо байден
ллойд остин
энтони блинкен
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд в понедельник посетит Вашингтон, где встретится с высокопоставленными чиновниками администрации президента США Джо Байдена, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает СМИ, визит пройдет на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Как пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники, саудовский министр в ходе визита в Вашингтон "встретится с министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном". Портал Axios со ссылкой на источники также пишет о визите министра в понедельник. Axios при этом уточняет, что визит был запланирован давно. Тем не менее, он пройдет после начала наземной операции Израиля в Газе. Визит также связан с тем, что и США, и Саудовская Аравия выражают обеспокоенность тем, что боевые действия между Израилем и ХАМАС могут перерасти в "региональную войну".
https://ria.ru/20231027/khamas-1905606177.html
https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html
саудовская аравия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:44:2502:1921_1920x0_80_0_0_d108c1bb9d8aa24e5d2bdb03dc0aacac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, вашингтон (штат), сша, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Саудовская Аравия, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о предстоящей поездке министра обороны Саудовской Аравии в США
Bloomberg: министр обороны Саудовской Аравии посетит Вашингтон 30 октября