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ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.10.2023
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22:27 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/siriya-1906038709.html
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.10.2023
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии
ВКС России нанесли в Сирии удары по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:27
2023-10-29T22:27
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли в Сирии удары по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия боевиков в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Инкзик и Баксамтах провинции Идлиб", - заявил Кулить на брифинге. Кроме того, один сирийский военный погиб в результате минометных обстрелов боевиков в провинции Латакия в районе населенного пункта Сандран, еще четверо ранены.
https://ria.ru/20231026/siriya-1905340813.html
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в мире, россия, латакия (город), сирия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Латакия (город), Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик совершает посадку на авиабазе в Сирии
Дальний бомбардировщик совершает посадку на авиабазе в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Дальний бомбардировщик совершает посадку на авиабазе в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли в Сирии удары по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия боевиков в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Инкзик и Баксамтах провинции Идлиб", - заявил Кулить на брифинге.
Кроме того, один сирийский военный погиб в результате минометных обстрелов боевиков в провинции Латакия в районе населенного пункта Сандран, еще четверо ранены.
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В миреРоссияЛатакия (город)СирияВоздушно-космические силы России
 
 
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