https://ria.ru/20231029/siriya-1906038709.html

ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии - РИА Новости, 29.10.2023

ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Сирии

ВКС России нанесли в Сирии удары по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:27

2023-10-29T22:27

2023-10-29T22:27

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латакия (город)

сирия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли в Сирии удары по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия боевиков в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Инкзик и Баксамтах провинции Идлиб", - заявил Кулить на брифинге. Кроме того, один сирийский военный погиб в результате минометных обстрелов боевиков в провинции Латакия в районе населенного пункта Сандран, еще четверо ранены.

https://ria.ru/20231026/siriya-1905340813.html

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в мире, россия, латакия (город), сирия, воздушно-космические силы россии