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Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.10.2023
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01:43 29.10.2023 (обновлено: 02:51 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/signal-1905910596.html
Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке
Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.10.2023
Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке
Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой показало, что большинство стран не поддерживают позицию США в ситуации... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T01:43
2023-10-29T02:51
в мире
сша
израиль
ближний восток
генеральная ассамблея оон
алексей пушков
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой показало, что большинство стран не поддерживают позицию США в ситуации на Ближнем Востоке, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.&quot;На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран — всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции &quot;глобальному большинству&quot;, — написал он.Парламентарий также сослался на статью Guardian, в которой говорится, что "США выглядят изолированными" после голосования по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.Авторами инициативы выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14, включая США, выступили против. При этом 45 представителей воздержались.
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в мире, сша, израиль, ближний восток, генеральная ассамблея оон, алексей пушков, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Генеральная Ассамблея ООН, Алексей Пушков, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке

Пушков: большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте

© AP PhotoСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой показало, что большинство стран не поддерживают позицию США в ситуации на Ближнем Востоке, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран — всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству", — написал он.

Парламентарий также сослался на статью Guardian, в которой говорится, что "США выглядят изолированными" после голосования по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
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Авторами инициативы выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14, включая США, выступили против. При этом 45 представителей воздержались.
 
В миреСШАИзраильБлижний ВостокГенеральная Ассамблея ООНАлексей ПушковООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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