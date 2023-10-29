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Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке

Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.10.2023

Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке

Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой показало, что большинство стран не поддерживают позицию США в ситуации... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T01:43

2023-10-29T01:43

2023-10-29T02:51

в мире

сша

израиль

ближний восток

генеральная ассамблея оон

алексей пушков

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой показало, что большинство стран не поддерживают позицию США в ситуации на Ближнем Востоке, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран — всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству", — написал он.Парламентарий также сослался на статью Guardian, в которой говорится, что "США выглядят изолированными" после голосования по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.Авторами инициативы выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14, включая США, выступили против. При этом 45 представителей воздержались.

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

сша

израиль

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, израиль, ближний восток, генеральная ассамблея оон, алексей пушков, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году