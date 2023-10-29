Пушков указал на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке
Пушков: большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте
© AP PhotoСитуация в секторе Газа
© AP Photo
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой показало, что большинство стран не поддерживают позицию США в ситуации на Ближнем Востоке, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«
"На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран — всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству", — написал он.
Парламентарий также сослался на статью Guardian, в которой говорится, что "США выглядят изолированными" после голосования по резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
Авторами инициативы выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14, включая США, выступили против. При этом 45 представителей воздержались.