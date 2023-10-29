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Летевший из Нижневартовска в Махачкалу самолет прибыл в Минеральные воды

Летевший из Нижневартовска в Махачкалу самолет прибыл в Минеральные воды - РИА Новости, 29.10.2023

Летевший из Нижневартовска в Махачкалу самолет прибыл в Минеральные воды

Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:33

2023-10-29T22:33

2023-10-29T23:32

минеральные воды

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

махачкала

нижневартовск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу приземлился на запасной аэродром в Минеральных Водах, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка."(Рейс из Нижневартовска в Махачкалу - ред.) приземлился в Минеральных Водах в 23.45 (21.45 мск - ред.)", - сказала собеседница агентства.

минеральные воды

махачкала

нижневартовск

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минеральные воды, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, махачкала, нижневартовск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)