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Летевший из Москвы в Махачкалу самолет приземлился во Владикавказе
Летевший из Москвы в Махачкалу самолет приземлился во Владикавказе - РИА Новости, 29.10.2023
Летевший из Москвы в Махачкалу самолет приземлился во Владикавказе
Перенаправленные из Махачкалы рейс "Победы" благополучно сел в аэропорту Владикавказа, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:13
2023-10-29T22:13
2023-10-29T23:42
владикавказ
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
махачкала
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Перенаправленные из Махачкалы рейс "Победы" благополучно сел в аэропорту Владикавказа, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.
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владикавказ, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, махачкала, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия, Махачкала, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Летевший из Москвы в Махачкалу самолет приземлился во Владикавказе
Самолет рейсом Москва-Махачкала благополучно сел в аэропорту Владикавказа