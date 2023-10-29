https://ria.ru/20231029/samolet-1906037220.html

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет приземлился во Владикавказе

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет приземлился во Владикавказе - РИА Новости, 29.10.2023

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет приземлился во Владикавказе

Перенаправленные из Махачкалы рейс "Победы" благополучно сел в аэропорту Владикавказа, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:13

2023-10-29T22:13

2023-10-29T23:42

владикавказ

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

махачкала

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888808240_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_06e67a3fd87722457bcabaa3bf476d9f.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Перенаправленные из Махачкалы рейс "Победы" благополучно сел в аэропорту Владикавказа, сообщили РИА Новости в аэропорту вылета.Ранее Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть воздушную гавань на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.

владикавказ

махачкала

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владикавказ, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, махачкала, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)