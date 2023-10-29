https://ria.ru/20231029/rezervuar-1905966638.html

При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек

При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек - РИА Новости, 29.10.2023

При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек

По предварительным данным, один человек погиб и два пострадали при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:47

2023-10-29T13:47

2023-10-29T14:28

республика коми

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905970982_0:278:878:772_1920x0_80_0_0_0919e31c88f67065e05bf326c8e0e13a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб и два пострадали при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, сообщила пресс-служба компании "Лукойл-Коми" на сайте.Ранее в воскресенье министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич сообщала, что под Усинском около посёлка Верхнеколвинск произошёл взрыв резервуара временного содержания нефти, находящегося в ведении ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз". По предварительным данным, пострадал 1 человек, информировала министр.Как уточняет "Лукойл-Коми", возгорание произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре при проведении работ подрядной организацией "Эколайф"."Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании "Эколайф"", - говорится в сообщении.По уточненным данным Киселевич, резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке."Утечки и возможного загрязнения нет. Предположительно, произошла детонация остаточных газов", - написала министр в своем Telegram-канале.По ее словам, на месте происшествия работают 7 пожарных подразделений. Работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.

https://ria.ru/20230814/pozhar-1890077979.html

https://ria.ru/20230630/raboty-1881414486.html

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика коми, происшествия