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При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек - РИА Новости, 29.10.2023
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13:47 29.10.2023 (обновлено: 14:28 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/rezervuar-1905966638.html
При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек
При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек - РИА Новости, 29.10.2023
При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек
По предварительным данным, один человек погиб и два пострадали при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:47
2023-10-29T14:28
республика коми
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб и два пострадали при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, сообщила пресс-служба компании "Лукойл-Коми" на сайте.Ранее в воскресенье министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич сообщала, что под Усинском около посёлка Верхнеколвинск произошёл взрыв резервуара временного содержания нефти, находящегося в ведении ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз". По предварительным данным, пострадал 1 человек, информировала министр.Как уточняет "Лукойл-Коми", возгорание произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре при проведении работ подрядной организацией "Эколайф"."Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании "Эколайф"", - говорится в сообщении.По уточненным данным Киселевич, резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке."Утечки и возможного загрязнения нет. Предположительно, произошла детонация остаточных газов", - написала министр в своем Telegram-канале.По ее словам, на месте происшествия работают 7 пожарных подразделений. Работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.
https://ria.ru/20230814/pozhar-1890077979.html
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республика коми, происшествия
Республика Коми, Происшествия
При возгорании нефтяного резервуара в Коми погиб человек

При возгорании нефтяного резервуара в Коми один человек погиб и два пострадали

© Кадр видео с камеры наблюденияПоследствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
© Кадр видео с камеры наблюдения
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. По предварительным данным, один человек погиб и два пострадали при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, сообщила пресс-служба компании "Лукойл-Коми" на сайте.
Ранее в воскресенье министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич сообщала, что под Усинском около посёлка Верхнеколвинск произошёл взрыв резервуара временного содержания нефти, находящегося в ведении ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз". По предварительным данным, пострадал 1 человек, информировала министр.
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Как уточняет "Лукойл-Коми", возгорание произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре при проведении работ подрядной организацией "Эколайф".
"Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании "Эколайф"", - говорится в сообщении.
По уточненным данным Киселевич, резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке.
"Утечки и возможного загрязнения нет. Предположительно, произошла детонация остаточных газов", - написала министр в своем Telegram-канале.
По ее словам, на месте происшествия работают 7 пожарных подразделений. Работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.
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