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Два рейса из Махачкалы в Москву задержали

Два рейса из Махачкалы в Москву задержали - РИА Новости, 29.10.2023

Два рейса из Махачкалы в Москву задержали

Два рейса авиакомпаний Red Wings и Smartavia из Махачкалы в Москву задержаны до нуля часов 30 октября, свидетельствуют данные табло аэропорта. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:06

2023-10-29T22:06

2023-10-29T22:18

махачкала

москва

беспорядки в аэропорту махачкалы

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

тель-авив

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два рейса авиакомпаний Red Wings и Smartavia из Махачкалы в Москву задержаны до нуля часов 30 октября, свидетельствуют данные табло аэропорта.Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Согласно данным табло аэропорта, рейс из Тель-Авива прибыл в Махачкалу в 19.18. Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет до нормализации ситуации. Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу.Согласно данным табло аэропорта, рейс авиакомпании Smartavia в Москву должен был вылететь из Махачкалы 29 октября в 21.00. "Статус: Задержан до 30.10 00:00", - говорится на табло аэропорта.Такой же статус у рейса Red Wings, который также должен был вылететь в Москву в 21.00.

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