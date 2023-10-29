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Два рейса из Махачкалы в Москву задержали - РИА Новости, 29.10.2023
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22:06 29.10.2023 (обновлено: 22:18 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/reys-1906036522.html
Два рейса из Махачкалы в Москву задержали
Два рейса из Махачкалы в Москву задержали - РИА Новости, 29.10.2023
Два рейса из Махачкалы в Москву задержали
Два рейса авиакомпаний Red Wings и Smartavia из Махачкалы в Москву задержаны до нуля часов 30 октября, свидетельствуют данные табло аэропорта. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:06
2023-10-29T22:18
махачкала
москва
беспорядки в аэропорту махачкалы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
тель-авив
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два рейса авиакомпаний Red Wings и Smartavia из Махачкалы в Москву задержаны до нуля часов 30 октября, свидетельствуют данные табло аэропорта.Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Согласно данным табло аэропорта, рейс из Тель-Авива прибыл в Махачкалу в 19.18. Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет до нормализации ситуации. Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу.Согласно данным табло аэропорта, рейс авиакомпании Smartavia в Москву должен был вылететь из Махачкалы 29 октября в 21.00. "Статус: Задержан до 30.10 00:00", - говорится на табло аэропорта.Такой же статус у рейса Red Wings, который также должен был вылететь в Москву в 21.00.
махачкала
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махачкала, москва, беспорядки в аэропорту махачкалы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), тель-авив, происшествия, видео
Махачкала, Москва, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Тель-Авив, Происшествия
Два рейса из Махачкалы в Москву задержали

Два рейса авиакомпаний Red Wings и Smartavia из Махачкалы в Москву задержали

© NewsTeam | Перейти в медиабанкВ аэропорту города Махачкалы
В аэропорту города Махачкалы
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В аэропорту города Махачкалы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два рейса авиакомпаний Red Wings и Smartavia из Махачкалы в Москву задержаны до нуля часов 30 октября, свидетельствуют данные табло аэропорта.
Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Согласно данным табло аэропорта, рейс из Тель-Авива прибыл в Махачкалу в 19.18. Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет до нормализации ситуации. Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, сообщил главк МВД по Северному Кавказу.
Согласно данным табло аэропорта, рейс авиакомпании Smartavia в Москву должен был вылететь из Махачкалы 29 октября в 21.00. "Статус: Задержан до 30.10 00:00", - говорится на табло аэропорта.
Такой же статус у рейса Red Wings, который также должен был вылететь в Москву в 21.00.
 
МахачкалаМоскваБеспорядки в аэропорту МахачкалыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Тель-АвивПроисшествия
 
 
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