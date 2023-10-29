Рейтинг@Mail.ru
Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 29.10.2023 (обновлено: 22:07 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/reys-1906033543.html
Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию
Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию - РИА Новости, 29.10.2023
Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию
Рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы и Red Wings из Нижневартовска не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию, свидетельствуют данные на табло. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:43
2023-10-29T22:07
махачкала
москва
нижневартовск
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40835/72/408357243_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_222c3f2043329691d329e9f85dac87c4.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы и Red Wings из Нижневартовска не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию, свидетельствуют данные на табло.Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Согласно данным табло аэропорта, рейс из Тель-Авива прибыл в Махачкалу в 19.18.Согласно данным на табло аэропорта, в 19.30 прибыл рейс "Победы" из Дубая. Следующими по расписанию должны были прибыть рейсы Red Wings из Нижневартовска в 20.50, на табло статус "ожидается". Также в 21.00 должен был прибыть рейс "Победы" из Москвы, у него также отмечен статус "ожидается".Как следует из данных на табло, в 20.20 вылетел рейс Smartavia в Москву. Следующий рейс на вылет - Red Wings в Москву имеет статус "прибыл", по расписанию он должен был вылететь в 21.00. Также в 21.00 должен был вылететь рейс Smartavia в Москву, а в 21.40 рейс "Победы" в Москву, у обоих обозначен статус "прибыл". В 22.00 запланирован рейс "Победы" в Сургут, у него статус "ожидается".
махачкала
москва
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40835/72/408357243_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_ff7b714732b5b742360eba8bd38e005d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, москва, нижневартовск, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Москва, Нижневартовск, Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию

Рейсы из Москвы и Нижневартовска не прибыли в аэропорт в Махачкале по расписанию

© NewsTeam | Перейти в медиабанкВ аэропорту города Махачкалы
В аэропорту города Махачкалы
© NewsTeam
Перейти в медиабанк
В аэропорту города Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы и Red Wings из Нижневартовска не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию, свидетельствуют данные на табло.
Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Согласно данным табло аэропорта, рейс из Тель-Авива прибыл в Махачкалу в 19.18.
Согласно данным на табло аэропорта, в 19.30 прибыл рейс "Победы" из Дубая. Следующими по расписанию должны были прибыть рейсы Red Wings из Нижневартовска в 20.50, на табло статус "ожидается". Также в 21.00 должен был прибыть рейс "Победы" из Москвы, у него также отмечен статус "ожидается".
Как следует из данных на табло, в 20.20 вылетел рейс Smartavia в Москву. Следующий рейс на вылет - Red Wings в Москву имеет статус "прибыл", по расписанию он должен был вылететь в 21.00. Также в 21.00 должен был вылететь рейс Smartavia в Москву, а в 21.40 рейс "Победы" в Москву, у обоих обозначен статус "прибыл". В 22.00 запланирован рейс "Победы" в Сургут, у него статус "ожидается".
 
МахачкалаМоскваНижневартовскПроисшествияБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала