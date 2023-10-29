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Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию
Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию - РИА Новости, 29.10.2023
Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию
Рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы и Red Wings из Нижневартовска не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию, свидетельствуют данные на табло. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:43
2023-10-29T21:43
2023-10-29T22:07
махачкала
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нижневартовск
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы и Red Wings из Нижневартовска не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию, свидетельствуют данные на табло.Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Согласно данным табло аэропорта, рейс из Тель-Авива прибыл в Махачкалу в 19.18.Согласно данным на табло аэропорта, в 19.30 прибыл рейс "Победы" из Дубая. Следующими по расписанию должны были прибыть рейсы Red Wings из Нижневартовска в 20.50, на табло статус "ожидается". Также в 21.00 должен был прибыть рейс "Победы" из Москвы, у него также отмечен статус "ожидается".Как следует из данных на табло, в 20.20 вылетел рейс Smartavia в Москву. Следующий рейс на вылет - Red Wings в Москву имеет статус "прибыл", по расписанию он должен был вылететь в 21.00. Также в 21.00 должен был вылететь рейс Smartavia в Москву, а в 21.40 рейс "Победы" в Москву, у обоих обозначен статус "прибыл". В 22.00 запланирован рейс "Победы" в Сургут, у него статус "ожидается".
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махачкала, москва, нижневартовск, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Москва, Нижневартовск, Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Рейсы из Москвы не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию
Рейсы из Москвы и Нижневартовска не прибыли в аэропорт в Махачкале по расписанию
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы и Red Wings из Нижневартовска не прибыли в аэропорт Махачкалы по расписанию, свидетельствуют данные на табло.
Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива
. Согласно данным табло аэропорта, рейс из Тель-Авива прибыл в Махачкалу в 19.18.
Согласно данным на табло аэропорта, в 19.30 прибыл рейс "Победы" из Дубая. Следующими по расписанию должны были прибыть рейсы Red Wings из Нижневартовска в 20.50, на табло статус "ожидается". Также в 21.00 должен был прибыть рейс "Победы" из Москвы, у него также отмечен статус "ожидается".
Как следует из данных на табло, в 20.20 вылетел рейс Smartavia в Москву. Следующий рейс на вылет - Red Wings в Москву имеет статус "прибыл", по расписанию он должен был вылететь в 21.00. Также в 21.00 должен был вылететь рейс Smartavia в Москву, а в 21.40 рейс "Победы" в Москву, у обоих обозначен статус "прибыл". В 22.00 запланирован рейс "Победы" в Сургут, у него статус "ожидается".