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Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц - РИА Новости, 29.10.2023
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21:38 29.10.2023 (обновлено: 22:07 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/proniknovenie-1906033247.html
Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц
Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц - РИА Новости, 29.10.2023
Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц
В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:38
2023-10-29T22:07
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка, сообщила Росавиация."В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы."Призываем журналистов и граждан пользоваться информацией из официальных источников", - добавляется в сообщении.
РИА Новости
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происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц

Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за прохода посторонних лиц на перрон

© NewsTeam | Перейти в медиабанкВ аэропорту города Махачкалы
В аэропорту города Махачкалы
© NewsTeam
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка, сообщила Росавиация.
"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.
"Призываем журналистов и граждан пользоваться информацией из официальных источников", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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