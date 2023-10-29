https://ria.ru/20231029/proniknovenie-1906033247.html

Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц

Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц - РИА Новости, 29.10.2023

Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения неизвестных лиц

В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T21:38

2023-10-29T21:38

2023-10-29T22:07

происшествия

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка, сообщила Росавиация."В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы."Призываем журналистов и граждан пользоваться информацией из официальных источников", - добавляется в сообщении.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы