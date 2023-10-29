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День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта - РИА Новости, 29.10.2023

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, установленный указом президента Российской... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T00:31

2023-10-29T00:31

2023-10-29T00:31

справки

россия

ссср

день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в россии

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В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, установленный указом президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года. В 2023 году этот праздник отмечается 29 октября.Впервые праздник бы установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года. Он назывался "День работников автомобильного транспорта" и праздновался ежегодно в последнее воскресенье октября. Указом президента РФ от 14 октября 1996 года был установлен День работника автомобильного транспорта, а указом от 23 марта 2000 года – День работников дорожного хозяйства.С 2012 года свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября теперь отмечают как автомобилисты, так и сотрудники городского пассажирского транспорта.Россия обладает огромной территорией, занимает одно из первых мест в мире по протяженности дорог. Автомобильный и городской пассажирский транспорт обеспечивает единство страны, способствует росту экономики, играет особую роль в жизни каждого человека, является удобным и быстрым средством передвижения. Благодаря водителям, механикам, инженерно-техническим работникам, специалистам автотранспортных предприятий общественный транспорт работает четко и слаженно. Ежедневно, в круглосуточном режиме они перевозят миллионы пассажиров по разным маршрутам, обеспечивая их комфорт и безопасность.Развитие автомобильного и пассажирского транспорта – один из приоритетов правительства России. В разных регионах страны ведется активная работа по обеспечению автобусных, троллейбусных и трамвайных парков новым подвижным составом, оснащенным современными сервисами и автоматизированными системами. Особое внимание уделяется созданию комплексной цифровой платформы по управлению общественным транспортом, которая позволит планировать маршруты, осуществлять мониторинг пассажиропотока и диспетчерское управление, контролировать процесс перевозки. По данным на 2022 год, протяженность автомобильных дорог общего пользования в России составляет свыше 1,575 миллиона километров.Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более 10 миллиардов человек и три миллиарда на метро. Подавляющее большинство перевозок осуществляется наземным транспортом.После 2020 года объем пассажирских перевозок стабильно растет. В 2021 году было перевезено 13,7 миллиарда пассажиров, в 2022 году – уже 14,3 миллиарда пассажиров.В первом полугодии 2023 года объем перевозок составил 7,3 миллиарда пассажиров, что на 4% больше, чем за тот же период 2022 года.В Москве ежедневно такси перевозит 1,5 миллиона человек.Парк общественного транспорта – всего 150 тысяч транспортных средств, из них 135 тысяч – автобусы, семь тысяч – троллейбусы, семь тысяч – трамваи. В столицах регионов парк общественного транспорта насчитывает 71 тысячу 505 единиц, и при этом он вдвое меньше на муниципальных маршрутах.В 2022 году был запущен федеральный проект "Развитие общественного транспорта" в структуре национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В него вошли три действующие программы поддержки, а также новая программа Минстроя России "Инфраструктурные бюджетные кредиты" (2021). По итогам 2022 года за счет действия четырех программ поддержки в регионы было поставлено более 1100 транспортных средств. Общий объем федеральной поддержки, включая бюджетные кредиты, за счет всех действующих программ составляет порядка 260 миллиардов рублей до 2025 года.В части новых территорий также идет обновление общественного транспорта. В 2022 году было передано порядка 400 автобусов различных классов, более 460 школьных автобусов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в россии