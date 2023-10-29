https://ria.ru/20231029/pozhar-1906039656.html

В Коми ликвидировали открытое горение на нефтяном резервуаре

В Коми ликвидировали открытое горение на нефтяном резервуаре - РИА Новости, 29.10.2023

В Коми ликвидировали открытое горение на нефтяном резервуаре

Открытое горение, возникшее в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми, ликвидировано, угрозы соседнему резервуару с нефтью нет,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:35

2023-10-29T22:35

2023-10-29T22:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906016608_0:0:2546:1432_1920x0_80_0_0_cac7dad33a6f20a4e0d97943693b685f.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Открытое горение, возникшее в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре в республике Коми, ликвидировано, угрозы соседнему резервуару с нефтью нет, сообщила министр природных ресурсов и окружающей среды региона Екатерина Киселевич в своем Telegram-канале.Ранее она сообщала, что возгорание, возникшее в воскресенье в неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми, перекинулось на соседний резервуар с нефтью. По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 360 квадратных метров, пострадал один человек. Ведомство информировало о его локализации. "Во время горения резервуар… развалился, и была угроза распространения пожара на соседние резервуары, на ближайшем резервуаре (заполненном (на - ред.) 1/5 нефтью) снаружи загорелась запорная арматура, потушили, сам резервуар не пострадал. Угроза возгорания отсутствует", - написала министр природных ресурсов Коми."Ликвидация открытого горения в 21.21 на площади 360 квадратных метров", - добавила Киселевич. Как уточнила министр, при возгорании, по предварительным данным, пострадал один человек, который получил ожоги 30% тела. Предварительно, второй рабочий, который, предположительно, находился внутри резервуара, погиб. Пресс-служба компании "Лукойл-Коми" ранее сообщила о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. СУСК РФ по региону сообщало, что заведено дело о нарушении правил безопасности, а информация о пострадавших и погибших уточняется.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия