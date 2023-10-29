https://ria.ru/20231029/pozhar-1906024786.html

В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре

В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре - РИА Новости, 29.10.2023

В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре

Возгорание в Коми, возникшее на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:29

2023-10-29T20:29

2023-10-29T20:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Возгорание в Коми, возникшее на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар с нефтью, локализовано, сообщило МЧС России. Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич сообщала, что возгорание, возникшее в воскресенье на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми, перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть. По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 360 квадратных метров, пострадал один человек. "В республике Коми огнеборцы локализовали пожар", - информирует ведомство в своем Telegram-канале. Пресс-служба компании "Лукойл-Коми" ранее сообщила о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Киселевич приводила данные об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30% поверхности тела. СУСК РФ по региону сообщало, что заведено дело о нарушении правил безопасности, а информация о пострадавших и погибших уточняется.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия