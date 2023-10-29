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Площадь пожара на нефтяных резервуарах в Коми выросла до 360 "квадратов" - РИА Новости, 29.10.2023
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19:24 29.10.2023 (обновлено: 20:38 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/pozhar-1906016410.html
Площадь пожара на нефтяных резервуарах в Коми выросла до 360 "квадратов"
Площадь пожара на нефтяных резервуарах в Коми выросла до 360 "квадратов" - РИА Новости, 29.10.2023
Площадь пожара на нефтяных резервуарах в Коми выросла до 360 "квадратов"
В Коми площадь возгорания на нефтяных резервуарах компании "Лукойл-Коми" достигла 360 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T19:24
2023-10-29T20:38
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. В Коми площадь возгорания на нефтяных резервуарах компании "Лукойл-Коми" достигла 360 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Площадь пожара составляет 360 квадратных метров. Пострадал один человек — он госпитализирован", — говорится в заявлении.Как рассказали в ведомстве, для тушения задействовали пеноподъемник, а для охлаждения соседних резервуаров подали лафетные стволы. Всего на месте ЧП работают более 80 специалистов и 25 единиц техники. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич ранее сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре перекинулось на соседний, где есть топливо. По ее словам, он заполнен на высоту от пяти до семи метров. В воскресенье пресс-служба "Лукойл-Коми" заявила о пожаре на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, причиной которого могло стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным компании, один человек погиб, еще двое пострадали. Киселевич, в свою очередь, говорила об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30 процентов поверхности тела. Управление СК по региону возбудило дело о нарушении правил безопасности.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ)
Площадь пожара на нефтяных резервуарах в Коми выросла до 360 "квадратов"

МЧС: при пожаре на нефтяных резервуарах в Коми пострадал один человек

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в нефтехранилище в городе Усинске, Коми
Ликвидация пожара в нефтехранилище в городе Усинске, Коми
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в нефтехранилище в городе Усинске, Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. В Коми площадь возгорания на нефтяных резервуарах компании "Лукойл-Коми" достигла 360 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Площадь пожара составляет 360 квадратных метров. Пострадал один человек — он госпитализирован", — говорится в заявлении.
Как рассказали в ведомстве, для тушения задействовали пеноподъемник, а для охлаждения соседних резервуаров подали лафетные стволы. Всего на месте ЧП работают более 80 специалистов и 25 единиц техники.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич ранее сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре перекинулось на соседний, где есть топливо. По ее словам, он заполнен на высоту от пяти до семи метров.
© Фото : СУ СК России по Республике Коми/ВКонтактеПоследствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинске
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : СУ СК России по Республике Коми/ВКонтакте
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинске
В воскресенье пресс-служба "Лукойл-Коми" заявила о пожаре на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, причиной которого могло стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф".
По предварительным данным компании, один человек погиб, еще двое пострадали. Киселевич, в свою очередь, говорила об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30 процентов поверхности тела.
Управление СК по региону возбудило дело о нарушении правил безопасности.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КомиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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