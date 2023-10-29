https://ria.ru/20231029/pozhar-1906016410.html

Площадь пожара на нефтяных резервуарах в Коми выросла до 360 "квадратов"

Площадь пожара на нефтяных резервуарах в Коми выросла до 360 "квадратов" - РИА Новости, 29.10.2023

Площадь пожара на нефтяных резервуарах в Коми выросла до 360 "квадратов"

В Коми площадь возгорания на нефтяных резервуарах компании "Лукойл-Коми" достигла 360 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T19:24

2023-10-29T19:24

2023-10-29T20:38

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. В Коми площадь возгорания на нефтяных резервуарах компании "Лукойл-Коми" достигла 360 квадратных метров, есть пострадавшие, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Площадь пожара составляет 360 квадратных метров. Пострадал один человек — он госпитализирован", — говорится в заявлении.Как рассказали в ведомстве, для тушения задействовали пеноподъемник, а для охлаждения соседних резервуаров подали лафетные стволы. Всего на месте ЧП работают более 80 специалистов и 25 единиц техники. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич ранее сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре перекинулось на соседний, где есть топливо. По ее словам, он заполнен на высоту от пяти до семи метров. В воскресенье пресс-служба "Лукойл-Коми" заявила о пожаре на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, причиной которого могло стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным компании, один человек погиб, еще двое пострадали. Киселевич, в свою очередь, говорила об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30 процентов поверхности тела. Управление СК по региону возбудило дело о нарушении правил безопасности.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, следственный комитет россии (ск рф)