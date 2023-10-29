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После возгорания нефтяного резервуара в Коми проведут проверку - РИА Новости, 29.10.2023
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15:22 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/pozhar-1905978968.html
После возгорания нефтяного резервуара в Коми проведут проверку
После возгорания нефтяного резервуара в Коми проведут проверку - РИА Новости, 29.10.2023
После возгорания нефтяного резервуара в Коми проведут проверку
Проверка организована после возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, сообщила республиканская прокуратура. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:22
2023-10-29T15:22
республика коми
усинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Проверка организована после возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, сообщила республиканская прокуратура. Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщала об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30% поверхности тела. "По поручению прокуратуры Республики Коми прокуратура города Усинска организовала проверку в связи с возгоранием резервуара временного содержания на дожимной насосной станции ДНС-7 в поселке Верхнеколвинск… В ходе проверки… будет дана оценка соблюдения законодательства компанией, эксплуатирующей данный объект", - информирует надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Региональное управление МЧС, сотрудники которого тушат возгорание на резервуаре, сообщает, что с пожаром борются более 50 человек и 18 единиц техники. Как информирует ведомство, сейчас "проводятся работы по локализации возгорания резервуара РВС-5000 и недопущению перехода огня на рядом расположенные резервуары". Ранее Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.
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республика коми
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республика коми, усинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Коми, Усинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
После возгорания нефтяного резервуара в Коми проведут проверку

Прокуратура начала проверку после возгорания нефтяного резервуара в Коми

© Кадр видео с камеры наблюденияПоследствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
© Кадр видео с камеры наблюдения
Последствия взрыва в нефтехранилище в городе Усинск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Проверка организована после возгорания неэксплуатируемого нефтяного резервуара в республике Коми, сообщила республиканская прокуратура.
Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около поселка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщала об одном погибшем и одном пострадавшем, который получил ожоги 30% поверхности тела.
"По поручению прокуратуры Республики Коми прокуратура города Усинска организовала проверку в связи с возгоранием резервуара временного содержания на дожимной насосной станции ДНС-7 в поселке Верхнеколвинск… В ходе проверки… будет дана оценка соблюдения законодательства компанией, эксплуатирующей данный объект", - информирует надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Региональное управление МЧС, сотрудники которого тушат возгорание на резервуаре, сообщает, что с пожаром борются более 50 человек и 18 единиц техники. Как информирует ведомство, сейчас "проводятся работы по локализации возгорания резервуара РВС-5000 и недопущению перехода огня на рядом расположенные резервуары".
Ранее Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.
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Республика КомиУсинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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