https://ria.ru/20231029/pozhar-1905977064.html

Стала известна судьба пострадавшего при пожаре нефтяного резервуара в Коми

Стала известна судьба пострадавшего при пожаре нефтяного резервуара в Коми - РИА Новости, 29.10.2023

Стала известна судьба пострадавшего при пожаре нефтяного резервуара в Коми

Пострадавший при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми получил ожоги 30% поверхности тела, сообщила министр природных ресурсов и... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:07

2023-10-29T15:07

2023-10-29T15:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

пожар

происшествия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Пострадавший при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми получил ожоги 30% поверхности тела, сообщила министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич в Telegram. Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около посёлка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Киселевич сообщает об одном погибшем и одном пострадавшем. "На ЧП под Усинском один погибший и пострадавший. Погиб работник ООО "Эколайф" 1980 года рождения. Эта организация проводила работы по ремонту на объекте. Пострадавший… монтажник 1985 года рождения. Баратравма, ожоги тела 2-3 степени, 30%", - написала министр в своем Telegram-канале. Она добавила, что на место происшествия готовится выехать опергруппа. Ранее Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные подразделения. Работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.

https://ria.ru/20231028/pozhar-1905831558.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, пожар, происшествия, общество