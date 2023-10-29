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Стала известна судьба пострадавшего при пожаре нефтяного резервуара в Коми
Стала известна судьба пострадавшего при пожаре нефтяного резервуара в Коми - РИА Новости, 29.10.2023
Стала известна судьба пострадавшего при пожаре нефтяного резервуара в Коми
Пострадавший при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми получил ожоги 30% поверхности тела, сообщила министр природных ресурсов и... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:07
2023-10-29T15:07
2023-10-29T15:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
пожар
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Пострадавший при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми получил ожоги 30% поверхности тела, сообщила министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич в Telegram. Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около посёлка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали. Киселевич сообщает об одном погибшем и одном пострадавшем. "На ЧП под Усинском один погибший и пострадавший. Погиб работник ООО "Эколайф" 1980 года рождения. Эта организация проводила работы по ремонту на объекте. Пострадавший… монтажник 1985 года рождения. Баратравма, ожоги тела 2-3 степени, 30%", - написала министр в своем Telegram-канале. Она добавила, что на место происшествия готовится выехать опергруппа. Ранее Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные подразделения. Работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.
https://ria.ru/20231028/pozhar-1905831558.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, пожар, происшествия, общество
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми, Пожар, Происшествия, Общество
Стала известна судьба пострадавшего при пожаре нефтяного резервуара в Коми
В Коми рассказали о состоянии пострадавшего при возгорании нефтяного резервуара
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости.
Пострадавший при возгорании неэксплатируемого нефтяного резервуара в республике Коми получил ожоги 30% поверхности тела, сообщила министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич в Telegram
.
Ранее в воскресенье пресс-служба компании "Лукойл-Коми" сообщала о возгорании на выведенном из эксплуатации резервуаре под Усинском около посёлка Верхнеколвинск. Инцидент, предварительной причиной которого стало нарушение техники безопасности, произошел при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". По предварительным данным "Лукойл-Коми", в результате один работник "Эколайфа" погиб, двое пострадали.
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Киселевич сообщает об одном погибшем и одном пострадавшем.
«
"На ЧП под Усинском один погибший и пострадавший. Погиб работник ООО "Эколайф" 1980 года рождения. Эта организация проводила работы по ремонту на объекте. Пострадавший… монтажник 1985 года рождения. Баратравма, ожоги тела 2-3 степени, 30%", - написала министр в своем Telegram-канале.
Она добавила, что на место происшествия готовится выехать опергруппа.
Ранее Киселевич уточняла, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке. Утечки нефти не произошло. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные подразделения. Работа дожимной насосной станции (ДНС, входит в систему сбора нефти и газа) на месте инцидента остановлена.
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