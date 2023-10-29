https://ria.ru/20231029/pozhar-1905947716.html
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме - РИА Новости, 29.10.2023
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме
Два человека пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ на сайте. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:28
2023-10-29T11:28
2023-10-29T11:28
происшествия
назрань
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ на сайте. "В 08.38 мск в воскресенье поступило сообщение, что в селении Экажево по улице Назрановская произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание частного жилого дома. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие работниками центра медицины катастроф доставлены в ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. По данным ведомства, в тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.
https://ria.ru/20231028/pozhar-1905831558.html
назрань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрань, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Назрань, Республика Ингушетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме
Два человека пострадали при пожаре в частном доме в селении Экажево в Ингушетии