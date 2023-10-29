Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/pozhar-1905947716.html
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме - РИА Новости, 29.10.2023
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме
Два человека пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ на сайте. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:28
2023-10-29T11:28
происшествия
назрань
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ на сайте. "В 08.38 мск в воскресенье поступило сообщение, что в селении Экажево по улице Назрановская произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание частного жилого дома. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие работниками центра медицины катастроф доставлены в ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. По данным ведомства, в тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.
https://ria.ru/20231028/pozhar-1905831558.html
назрань
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, назрань, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Назрань, Республика Ингушетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии два человека пострадали при пожаре в частном доме

Два человека пострадали при пожаре в частном доме в селении Экажево в Ингушетии

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Два человека пострадали в результате пожара в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ на сайте.
«
"В 08.38 мск в воскресенье поступило сообщение, что в селении Экажево по улице Назрановская произошел пожар. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание частного жилого дома. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие работниками центра медицины катастроф доставлены в ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
По данным ведомства, в тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
28 октября, 14:59
 
ПроисшествияНазраньРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала