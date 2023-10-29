https://ria.ru/20231029/pozhar-1905920011.html

На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар - РИА Новости, 29.10.2023

На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

Ночью на Афипском НПЗ произошло возгорание, его ликвидировали в кратчайшие сроки, говорится в заявлении в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T06:08

2023-10-29T06:08

2023-10-29T06:38

происшествия

северский район

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ночью на Афипском НПЗ произошло возгорание, его ликвидировали в кратчайшие сроки, говорится в заявлении в Telegram-канале оперштаба региона. "По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", — сообщается в публикации.Причины инцидента пока не установлены.По информации оперштаба пострадавших также нет, а серьезных повреждений инфраструктуры не возникло.

https://ria.ru/20231028/mchs-1905796044.html

северский район

краснодарский край

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происшествия, северский район, краснодарский край, россия