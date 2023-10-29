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На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар - РИА Новости, 29.10.2023
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар
Ночью на Афипском НПЗ произошло возгорание, его ликвидировали в кратчайшие сроки, говорится в заявлении в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T06:08
2023-10-29T06:08
2023-10-29T06:38
происшествия
северский район
краснодарский край
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ночью на Афипском НПЗ произошло возгорание, его ликвидировали в кратчайшие сроки, говорится в заявлении в Telegram-канале оперштаба региона. "По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", — сообщается в публикации.Причины инцидента пока не установлены.По информации оперштаба пострадавших также нет, а серьезных повреждений инфраструктуры не возникло.
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происшествия, северский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Северский район, Краснодарский край, Россия
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар
Оперштаб: на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар