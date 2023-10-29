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На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар - РИА Новости, 29.10.2023
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06:08 29.10.2023 (обновлено: 06:38 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/pozhar-1905920011.html
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар - РИА Новости, 29.10.2023
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар
Ночью на Афипском НПЗ произошло возгорание, его ликвидировали в кратчайшие сроки, говорится в заявлении в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T06:08
2023-10-29T06:38
происшествия
северский район
краснодарский край
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ночью на Афипском НПЗ произошло возгорание, его ликвидировали в кратчайшие сроки, говорится в заявлении в Telegram-канале оперштаба региона. "По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", — сообщается в публикации.Причины инцидента пока не установлены.По информации оперштаба пострадавших также нет, а серьезных повреждений инфраструктуры не возникло.
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происшествия, северский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Северский район, Краснодарский край, Россия
На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

Оперштаб: на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ночью на Афипском НПЗ произошло возгорание, его ликвидировали в кратчайшие сроки, говорится в заявлении в Telegram-канале оперштаба региона.
"По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", — сообщается в публикации.
Причины инцидента пока не установлены.
По информации оперштаба пострадавших также нет, а серьезных повреждений инфраструктуры не возникло.
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