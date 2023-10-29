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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Украинские военнослужащие потеряли за сутки на херсонском направлении до 55 солдат и две гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:44
2023-10-29T13:44
2023-10-29T13:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на херсонском направлении до 55 солдат и две гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 55 военных на Херсонском направлении