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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Украинские военнослужащие потеряли за сутки на херсонском направлении до 55 солдат и две гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:44

2023-10-29T13:44

2023-10-29T13:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на херсонском направлении до 55 солдат и две гаубицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область