https://ria.ru/20231029/poteri-1905965563.html

ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.10.2023

ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 военнослужащих, 6 единиц техники и два пункта управления беспилотниками ВСУ,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:41

2023-10-29T13:41

2023-10-29T13:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

клещеевка

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 военнослужащих, 6 единиц техники и два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Также, уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сообщили в ведомстве.Минобороны также сообщило, что российскими военными в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии."В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html

донецкая народная республика

клещеевка

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), клещеевка