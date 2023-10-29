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ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 29.10.2023 (обновлено: 13:54 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/poteri-1905965563.html
ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 29.10.2023
ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 военнослужащих, 6 единиц техники и два пункта управления беспилотниками ВСУ,... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:41
2023-10-29T13:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
клещеевка
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 военнослужащих, 6 единиц техники и два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Также, уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сообщили в ведомстве.Минобороны также сообщило, что российскими военными в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии."В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Клещеевка
ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 110 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 110 военнослужащих, 6 единиц техники и два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах Андреевки, Яковлевки, Артемовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.
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"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Также, уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Минобороны также сообщило, что российскими военными в ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.
"В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Клещеевка
 
 
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