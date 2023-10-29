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Новобранцам отряда "Тигр" в Приморье передали средства разведки и связи
Новобранцам отряда "Тигр" в Приморье передали средства разведки и связи - РИА Новости, 29.10.2023
Новобранцам отряда "Тигр" в Приморье передали средства разведки и связи
Средства разведки и связи передали новобранцам отряда "Тигр", которые проходят подготовку на одном из полигонов в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:49
2023-10-29T10:49
2023-10-29T10:49
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олег кожемяко
приморский край
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тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Средства разведки и связи передали новобранцам отряда "Тигр", которые проходят подготовку на одном из полигонов в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. "Очередное пополнение нашего отряда ("Тигр" - ред.) проходит подготовку на одном из полигонов ТОФ. Передали бойцам средства разведки и связи. Победа будет за нами", - написал Кожемяко. Ранее сообщалось, что инструкторы помогут повысить мастерство бойцов из Приморья в зоне спецоперации, также отправлено спецоборудование для тренировок.
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, приморский край, вооруженные силы рф, тихоокеанский флот вмф россии
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край, Вооруженные силы РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России
Новобранцам отряда "Тигр" в Приморье передали средства разведки и связи
Кожемяко: новобранцам отряда "Тигр" передали средства разведки и связи