https://ria.ru/20231029/pomosch-1905941531.html

Новобранцам отряда "Тигр" в Приморье передали средства разведки и связи

Новобранцам отряда "Тигр" в Приморье передали средства разведки и связи - РИА Новости, 29.10.2023

Новобранцам отряда "Тигр" в Приморье передали средства разведки и связи

Средства разведки и связи передали новобранцам отряда "Тигр", которые проходят подготовку на одном из полигонов в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:49

2023-10-29T10:49

2023-10-29T10:49

надежные люди

олег кожемяко

приморский край

вооруженные силы рф

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Средства разведки и связи передали новобранцам отряда "Тигр", которые проходят подготовку на одном из полигонов в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. "Очередное пополнение нашего отряда ("Тигр" - ред.) проходит подготовку на одном из полигонов ТОФ. Передали бойцам средства разведки и связи. Победа будет за нами", - написал Кожемяко. Ранее сообщалось, что инструкторы помогут повысить мастерство бойцов из Приморья в зоне спецоперации, также отправлено спецоборудование для тренировок.

https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

олег кожемяко, приморский край, вооруженные силы рф, тихоокеанский флот вмф россии