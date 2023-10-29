https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html

Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов

Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов - РИА Новости, 29.10.2023

Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов

Потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:23

2023-10-29T10:23

2023-10-29T10:23

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказала, что неделя начнется с потепления. В понедельник в Москве плюс 3 – плюс 5 градусов, пройдут осадки в виде снега, местами с ледяными дождями. "Вторник-среда будут очень теплыми с температурой в дневные часы плюс 8 – плюс 10 градусов и с небольшими дождями. Начиная с четверга, начнется понижение температуры, в четверг плюс 4 – плюс 6 градусов", - рассказал Леус. Специалист отметил, что в последний рабочий день возможны осадки в виде снега и мокрого снега, днем плюс 1 – плюс 3 градуса.

https://ria.ru/20231027/zoopark-1905665182.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"