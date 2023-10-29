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Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов - РИА Новости, 29.10.2023
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10:23 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html
Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов
Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов - РИА Новости, 29.10.2023
Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов
Потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:23
2023-10-29T10:23
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказала, что неделя начнется с потепления. В понедельник в Москве плюс 3 – плюс 5 градусов, пройдут осадки в виде снега, местами с ледяными дождями. "Вторник-среда будут очень теплыми с температурой в дневные часы плюс 8 – плюс 10 градусов и с небольшими дождями. Начиная с четверга, начнется понижение температуры, в четверг плюс 4 – плюс 6 градусов", - рассказал Леус. Специалист отметил, что в последний рабочий день возможны осадки в виде снега и мокрого снега, днем плюс 1 – плюс 3 градуса.
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали потепление до плюс десяти градусов

Леус: потепление до плюс 10 градусов и дождь придут в Москву на следующей неделе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказала, что неделя начнется с потепления. В понедельник в Москве плюс 3 – плюс 5 градусов, пройдут осадки в виде снега, местами с ледяными дождями.
«
"Вторник-среда будут очень теплыми с температурой в дневные часы плюс 8 – плюс 10 градусов и с небольшими дождями. Начиная с четверга, начнется понижение температуры, в четверг плюс 4 – плюс 6 градусов", - рассказал Леус.
Специалист отметил, что в последний рабочий день возможны осадки в виде снега и мокрого снега, днем плюс 1 – плюс 3 градуса.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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