https://ria.ru/20231029/pogoda-1905933054.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 29.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:50
2023-10-29T09:50
2023-10-29T09:50
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погода
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погода облачная, в начале дня еще возможны небольшие осадки, снег и мокрый снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Максимальная температура в Москве сегодня 0 – плюс 2 градуса, на территории области от минус 2 до плюс 3 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру показание барометра вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231012/osen-1902080726.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается мокрый снег и до плюс 2