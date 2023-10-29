https://ria.ru/20231029/palestina-1906026302.html

В Гааге прошла многотысячная акция в поддержку Палестины

В Гааге прошла многотысячная акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 29.10.2023

В Гааге прошла многотысячная акция в поддержку Палестины

Тысячи человек в воскресенье приняли участие в демонстрации в поддержку Палестины в Гааге, протестующие призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:36

2023-10-29T20:36

2023-10-29T21:57

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 29 окт – РИА Новости. Тысячи человек в воскресенье приняли участие в демонстрации в поддержку Палестины в Гааге, протестующие призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Тысячи людей собрались в воскресенье в парке Маливелд в Гааге, чтобы призвать к немедленному прекращению огня в секторе Газа и отправке гуманитарной помощи ее жителям. Пропалестинская демонстрация была организована группой палестинских организаций, базирующихся в Нидерландах. Активисты призвали с завтрашнего дня поднять палестинские флаги на балконах домов и автомобилях. Некоторые протестующие скандировали лозунг: "Позор премьер-министру Нидерландов Марку Рютте и всем голландским политикам, которые поддержали геноцид против Газы. Кровь на ваших руках!". Позднее демонстранты прошли по улицам Гааги в сопровождении полиции, к протесту также присоединилась большая группа мотоциклистов. Демонстранты прошествовали мимо Дворца мира, где находится Международный суд ООН, скандируя: "От реки до моря Палестина будет свободна", "После сегодняшнего дня оккупации не будет", "Остановите геноцид против Газы". Акция протеста прошла мирно, без инцидентов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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Демонстрация в поддержку палестинцев в Гааге Демонстрация в поддержку палестинцев в Гааге 2023-10-29T20:36 true PT0M26S

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в мире, израиль, гаага, палестина, марк рютте, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году