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ВСУ за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку
ВСУ за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 29.10.2023
ВСУ за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку
Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили 12 снарядов по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T04:12
2023-10-29T04:12
2023-10-29T04:12
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили 12 снарядов по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины.) по направлению: 0:05 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Затем с 0.25 по 2.20 по городу выпустили еще восемь снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231029/bespilotniki-1905911353.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку
СЦКК: украинские войска за ночь выпустили 12 снарядов по Донецку