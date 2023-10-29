https://ria.ru/20231029/obstrely-1905907840.html

ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.10.2023

ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T00:19

2023-10-29T00:19

2023-10-29T01:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 52 единицы различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Макеевка, а также Ясиноватский район. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.

https://ria.ru/20231028/spetsoperatsiya-1905884457.html

донецкая народная республика

украина

горловка

россия

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия