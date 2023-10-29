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При обстреле Ясиноватой пострадали три человека - РИА Новости, 29.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:54 29.10.2023 (обновлено: 22:03 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/obstrel-1906034569.html
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека - РИА Новости, 29.10.2023
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
Три человека ранены в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, заявил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:54
2023-10-29T22:03
специальная военная операция на украине
ясиноватая
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Три человека ранены в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, заявил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале."В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ясиноватой ранение получил мужчина 1949 года рождения и две женщины 1942 года рождения и 1951 года рождения ", - говорится в сообщении.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20231029/zelenskiy-1905996503.html
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ясиноватая, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека

Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватой пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Три человека ранены в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в ДНР, заявил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Ясиноватой ранение получил мужчина 1949 года рождения и две женщины 1942 года рождения и 1951 года рождения ", - говорится в сообщении.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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