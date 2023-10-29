https://ria.ru/20231029/obstrel-1906024268.html

ВСУ атаковали Горловку ударным беспилотником

ВСУ атаковали Горловку ударным беспилотником - РИА Новости, 29.10.2023

ВСУ атаковали Горловку ударным беспилотником

Украинские войска в воскресенье атаковали с ударного беспилотного летательного аппарата Горловку, выпустили 21 снаряд калибрами 155 и 152 миллиметра по ДНР,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:24

2023-10-29T20:24

2023-10-29T20:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье атаковали с ударного беспилотного летательного аппарата Горловку, выпустили 21 снаряд калибрами 155 и 152 миллиметра по ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в представительстве добавили, что в 16.35, в 16.50, 16.55 и 17.10 под обстрел попал Донецк, украинские войска суммарно выпустили по нему 12 снарядов калибра 155 миллиметров. В 16.35 ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, в 17.00 - еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Зайцево, в 18.30 - три снаряда "натовского" калибра по Ясиноватой. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231029/ukraina-1906006767.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия