Украинские войска выпустили более 40 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 43 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 43 снаряда калибров 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.10 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 10.15 по 15.05 украинские войска выпустили в общей сложности еще 25 снарядов калибров 155 и 152 миллиметра по Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому и Ворошиловскому районам Донецка. В 10.50 ВСУ обстреляли Ясиноватский район, выпустив по нему три снаряда калибра 155 миллиметра. В 15.35 украинские войска выпустили еще три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.