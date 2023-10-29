https://ria.ru/20231029/obstrel-1905990192.html

Украинские войска выпустили более 40 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили более 40 снарядов по ДНР - РИА Новости, 29.10.2023

Украинские войска выпустили более 40 снарядов по ДНР

Украинские войска в воскресенье выпустили 43 снаряда калибров 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:43

2023-10-29T16:43

2023-10-29T16:43

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 43 снаряда калибров 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.10 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 10.15 по 15.05 украинские войска выпустили в общей сложности еще 25 снарядов калибров 155 и 152 миллиметра по Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому и Ворошиловскому районам Донецка. В 10.50 ВСУ обстреляли Ясиноватский район, выпустив по нему три снаряда калибра 155 миллиметра. В 15.35 украинские войска выпустили еще три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия