https://ria.ru/20231029/obstrel-1905945480.html
ВСУ выпустили за сутки почти 20 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки почти 20 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 29.10.2023
ВСУ выпустили за сутки почти 20 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 17 артиллерийских и один минометный снаряд, сообщил губернатор области... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:13
2023-10-29T11:13
2023-10-29T11:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 17 артиллерийских и один минометный снаряд, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 28 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли два приграничных района 18 снарядами. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – установлено 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один минометный снаряд. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ выпустили за сутки почти 20 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 18 снарядов по Белгородской области