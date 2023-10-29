https://ria.ru/20231029/obstrel-1905945480.html

ВСУ выпустили за сутки почти 20 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки почти 20 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 29.10.2023

ВСУ выпустили за сутки почти 20 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 17 артиллерийских и один минометный снаряд, сообщил губернатор области... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:13

2023-10-29T11:13

2023-10-29T11:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 17 артиллерийских и один минометный снаряд, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 28 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли два приграничных района 18 снарядами. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших и разрушений нет. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – установлено 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один минометный снаряд. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район