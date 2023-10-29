https://ria.ru/20231029/netanyakhu-1905958813.html
Нетаньяху извинился за упреки в адрес служб безопасности Израиля
Нетаньяху извинился за упреки в адрес служб безопасности Израиля - РИА Новости, 29.10.2023
Нетаньяху извинился за упреки в адрес служб безопасности Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за свой пост в соцсети X о том, что перед эскалацией палестино-израильского конфликта службы безопасности не... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T12:48
2023-10-29T12:48
2023-10-29T12:48
в мире
израиль
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за свой пост в соцсети X о том, что перед эскалацией палестино-израильского конфликта службы безопасности не предупредили его о возможном нападении палестинского движения ХАМАС.В субботу вечером в ходе пресс-конференции Нетаньяху, комментируя неожиданную атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил, что "произошло упущение", отметив, что после войны это будет тщательно расследовано. Позднее в социальной сети X было распространено заявление премьера, где указывалось, что, "вопреки ложным утверждениям", он "ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе... не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС". Это заявление вызвало шквал критики со стороны некоторых политиков и было удалено. "Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые находятся на фронте и сражаются за свой дом. Вместе мы победим", - говорится в сообщении Нетаньяху в социальной сети X. Ранее Нетаньяху впервые заговорил о личной ответственности за провал в предотвращении нападения ХАМАС 7 октября, заявив, что после войны ответы придется дать всем, включая его самого. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Нетаньяху извинился за упреки в адрес служб безопасности Израиля
Нетаньяху извинился за упреки в адрес служб безопасности Израиля после критики
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за свой пост в соцсети X
о том, что перед эскалацией палестино-израильского конфликта службы безопасности не предупредили его о возможном нападении палестинского движения ХАМАС.
В субботу вечером в ходе пресс-конференции Нетаньяху, комментируя неожиданную атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, заявил, что "произошло упущение", отметив, что после войны это будет тщательно расследовано. Позднее в социальной сети X было распространено заявление премьера, где указывалось, что, "вопреки ложным утверждениям", он "ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе... не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС".
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Это заявление вызвало шквал критики со стороны некоторых политиков и было удалено.
«
"Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые находятся на фронте и сражаются за свой дом. Вместе мы победим", - говорится в сообщении Нетаньяху в социальной сети X.
Ранее Нетаньяху впервые заговорил о личной ответственности за провал в предотвращении нападения ХАМАС 7 октября, заявив, что после войны ответы придется дать всем, включая его самого.
Израиль заставят платить и каяться
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.