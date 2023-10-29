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Самолет НАТО приземлился в аэропорту Молдавии в рамках военных учений - РИА Новости, 29.10.2023
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16:59 29.10.2023 (обновлено: 17:25 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/nato-1905992818.html
Самолет НАТО приземлился в аэропорту Молдавии в рамках военных учений
Самолет НАТО приземлился в аэропорту Молдавии в рамках военных учений - РИА Новости, 29.10.2023
Самолет НАТО приземлился в аэропорту Молдавии в рамках военных учений
Самолет НАТО приземлился в молдавском аэропорту в Маркулештах в рамках молдавско-американских плановых военных учений, сообщили в минобороны Молдавии. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:59
2023-10-29T17:25
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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Самолет НАТО приземлился в молдавском аэропорту в Маркулештах в рамках молдавско-американских плановых военных учений, сообщили в минобороны Молдавии. Совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner-2023 проходят 25-31 октября на севере Молдавии в учебных центрах авиационного полка "Дечебал" в Маркулештах и мотострелковой бригады "Молдова" в Бельцах. В них участвуют более 200 военных из Молдавии и США, военнослужащие отработают прыжки с парашютом. "Военный самолет Североатлантического альянса C-17 Globemaster, вошедший в воздушное пространство Республики Молдова, приземлился в международном аэропорту Мэркулешть. Далее идет подготовка к прыжкам с парашютом, совершаемым молдавскими и американскими военными в рамках совместных учений Aurochs Partner-2023", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны страны. Уточняется, что учения Aurochs Partner-2023 проходят в соответствии с планом боевой подготовки национальной армии на текущий год. С 10 по 22 сентября молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах Молдавии совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" - 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО.
https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html
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в мире, молдавия, сша, нато
В мире, Молдавия, США, НАТО
Самолет НАТО приземлился в аэропорту Молдавии в рамках военных учений

МО Молдавии: самолет НАТО приземлился в аэропорту Маркулешты в рамках учений

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL | Перейти в медиабанкАмериканский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III
Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
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Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Самолет НАТО приземлился в молдавском аэропорту в Маркулештах в рамках молдавско-американских плановых военных учений, сообщили в минобороны Молдавии.
Совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner-2023 проходят 25-31 октября на севере Молдавии в учебных центрах авиационного полка "Дечебал" в Маркулештах и мотострелковой бригады "Молдова" в Бельцах. В них участвуют более 200 военных из Молдавии и США, военнослужащие отработают прыжки с парашютом.
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"Военный самолет Североатлантического альянса C-17 Globemaster, вошедший в воздушное пространство Республики Молдова, приземлился в международном аэропорту Мэркулешть. Далее идет подготовка к прыжкам с парашютом, совершаемым молдавскими и американскими военными в рамках совместных учений Aurochs Partner-2023", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны страны.
Уточняется, что учения Aurochs Partner-2023 проходят в соответствии с планом боевой подготовки национальной армии на текущий год.
С 10 по 22 сентября молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах Молдавии совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" - 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО.
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