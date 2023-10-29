https://ria.ru/20231029/moldaviya-1905997585.html

В Молдавии освободили задержанных представителей партии "Шанс"

В Молдавии освободили задержанных представителей партии "Шанс" - РИА Новости, 29.10.2023

В Молдавии освободили задержанных представителей партии "Шанс"

Представители оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", которые были задержаны в ходе обысков, освобождены, заявил лидер политсилы Алексей Лунгу в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:27

2023-10-29T17:27

2023-10-29T17:27

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Шанс", которые были задержаны в ходе обысков, освобождены, заявил лидер политсилы Алексей Лунгу в Telegram-канале. В четверг правоохранительные органы Молдавии провели обыски в нескольких региональных офисах политсилы "Шанс", обвиняя ее представителей в нарушении закона о финансировании партий. Позже пресс-служба Антикоррупционой прокуратуры сообщила о задержании трех человек. "В этой предвыборной борьбе было несколько вооруженных рейдов в масках и запугивания наших кандидатов. Несколько наших коллег были задержаны, а сегодня прокуроры в суде запросили меры пресечения. Однако судьи отклонили применение этих мер… Таким образом, задержанные наши коллеги впоследствии были отпущены под судебный контроль", - сообщил Лунгу. По его мнению, это доказывает то, что аргументы, которые приводили представители правоохранительных органов, являются "не чем иным, как фейками и фальсификацией каких-либо доказательств", и главная их цель – запугать представителей партии накануне выборов. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.

https://ria.ru/20231027/oppozitsiya-1905699087.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

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в мире, молдавия