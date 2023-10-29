https://ria.ru/20231029/mo-1905944346.html
Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу "Dana" ВСУ
Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу "Dana" ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу "Dana" ВСУ
Российские военные уничтожили чешскую самоходку "Dana" ВСУ барражирующим боеприпасом, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:11
2023-10-29T11:11
2023-10-29T11:11
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили чешскую самоходку "Dana" ВСУ барражирующим боеприпасом, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России. На кадрах Минобороны - обнаружение самоходной артиллерийской установки (САУ) на замаскированной огневой позиции, ведущей огонь, наведение дрона-камикадзе и контроль поражение гаубицы с другого беспилотника. "САУ уничтожена барражирующим боеприпасом на замаскированной огневой позиции", - уточнили в ведомстве.
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Уничтожение чешской самоходки Dana. Видео Минобороны России
Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом чешскую самоходку Dana ВСУ, видео публикует Минобороны
2023-10-29T11:11
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, бпла
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, БПЛА
Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу "Dana" ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили с помощью дрона чешскую гаубицу "Dana" ВСУ