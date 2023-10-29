https://ria.ru/20231029/mo-1905944346.html

Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу "Dana" ВСУ

Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу "Dana" ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023

Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу "Dana" ВСУ

Российские военные уничтожили чешскую самоходку "Dana" ВСУ барражирующим боеприпасом, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России. РИА Новости, 29.10.2023

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2023-10-29T11:11

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили чешскую самоходку "Dana" ВСУ барражирующим боеприпасом, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России. На кадрах Минобороны - обнаружение самоходной артиллерийской установки (САУ) на замаскированной огневой позиции, ведущей огонь, наведение дрона-камикадзе и контроль поражение гаубицы с другого беспилотника. "САУ уничтожена барражирующим боеприпасом на замаскированной огневой позиции", - уточнили в ведомстве.

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Уничтожение чешской самоходки Dana. Видео Минобороны России Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом чешскую самоходку Dana ВСУ, видео публикует Минобороны 2023-10-29T11:11 true PT0M17S

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, бпла