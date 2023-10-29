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МИД Японии выступил за немедленное освобождение заложников в секторе Газа - РИА Новости, 29.10.2023
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09:59 29.10.2023 (обновлено: 10:08 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/mid-1905935084.html
МИД Японии выступил за немедленное освобождение заложников в секторе Газа
МИД Японии выступил за немедленное освобождение заложников в секторе Газа - РИА Новости, 29.10.2023
МИД Японии выступил за немедленное освобождение заложников в секторе Газа
Япония в условиях развития ситуации вокруг Израиля и Палестины выступает за немедленное освобождение заложников, а также обеспечения условия, при которых... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:59
2023-10-29T10:08
в мире
япония
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
ёко камикава
владимир путин
хамас
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ОСАКА, 29 окт - РИА Новости. Япония в условиях развития ситуации вокруг Израиля и Палестины выступает за немедленное освобождение заложников, а также обеспечения условия, при которых возможно выполнение гуманитарных миссий, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава по итогам министерской встречи G7 по торговле в Осаке."Мы с обеспокоенностью следим за развитием ситуации. Япония придерживается трех важных пунктов. Немедленное освобождение заложников, скорейшее урегулирование ситуации, а также реализация условий, при которых могут быть проведены гуманитарные операции в ближайшее возможное время", - отметила она.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/mid-1905782561.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, япония, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, ёко камикава, владимир путин, хамас, оон, g7
В мире, Япония, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Ёко Камикава, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, G7
МИД Японии выступил за немедленное освобождение заложников в секторе Газа

Камикава: Япония выступила за немедленное освобождение заложников в Газе

© AP PhotoСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo
Ситуация в секторе Газа
Читать ria.ru в
ОСАКА, 29 окт - РИА Новости. Япония в условиях развития ситуации вокруг Израиля и Палестины выступает за немедленное освобождение заложников, а также обеспечения условия, при которых возможно выполнение гуманитарных миссий, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава по итогам министерской встречи G7 по торговле в Осаке.
«
"Мы с обеспокоенностью следим за развитием ситуации. Япония придерживается трех важных пунктов. Немедленное освобождение заложников, скорейшее урегулирование ситуации, а также реализация условий, при которых могут быть проведены гуманитарные операции в ближайшее возможное время", - отметила она.
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Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени
28 октября, 09:04
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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27 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреЯпонияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаЁко КамикаваВладимир ПутинХАМАСООНG7
 
 
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