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Во Владивостоке потушили два лесных возгорания - РИА Новости, 29.10.2023
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15:53 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/mchs-1905983081.html
Во Владивостоке потушили два лесных возгорания
Во Владивостоке потушили два лесных возгорания - РИА Новости, 29.10.2023
Во Владивостоке потушили два лесных возгорания
Спасатели потушили два возгорания в лесу во Владивостоке на общей площади около шести гектаров, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:53
2023-10-29T15:53
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Спасатели потушили два возгорания в лесу во Владивостоке на общей площади около шести гектаров, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. В воскресенье ведомство информировало, что сухая трава горит на площади около пяти гектаров в лесу близ района Емар во Владивостоке, также трава загорелась в микрорайоне Чайка на площади около 1 тысячи метров по фронту. Угрозы домам нет. Сообщалось, что спасатели тушат пожары с помощью воздуходувок и ранцевых огнетушителей. "Возгорание сухой растительности в микрорайоне Чайка было ликвидировано сегодня в 12.57 (05.57 мск) на площади около гектара. В 18.30 (11.30 мск) было ликвидировано возгорание сухой растительности в лесном массиве близ микрорайона Емар на площади около пяти гектаров", - говорится в сообщении. Сейчас открытого огня не наблюдается, информируют в ведомстве.
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Во Владивостоке потушили два лесных возгорания

МЧС: во Владивостоке потушили два лесных возгорания на площади в шесть гектаров

© ГУМЧС России по Приморскому краюТушение пожара сухой травы во Владивостоке
Тушение пожара сухой травы во Владивостоке
© ГУМЧС России по Приморскому краю
Тушение пожара сухой травы во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Спасатели потушили два возгорания в лесу во Владивостоке на общей площади около шести гектаров, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю.
В воскресенье ведомство информировало, что сухая трава горит на площади около пяти гектаров в лесу близ района Емар во Владивостоке, также трава загорелась в микрорайоне Чайка на площади около 1 тысячи метров по фронту. Угрозы домам нет. Сообщалось, что спасатели тушат пожары с помощью воздуходувок и ранцевых огнетушителей.
«
"Возгорание сухой растительности в микрорайоне Чайка было ликвидировано сегодня в 12.57 (05.57 мск) на площади около гектара. В 18.30 (11.30 мск) было ликвидировано возгорание сухой растительности в лесном массиве близ микрорайона Емар на площади около пяти гектаров", - говорится в сообщении.
Сейчас открытого огня не наблюдается, информируют в ведомстве.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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