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Во Владивостоке потушили два лесных возгорания

Во Владивостоке потушили два лесных возгорания - РИА Новости, 29.10.2023

Во Владивостоке потушили два лесных возгорания

Спасатели потушили два возгорания в лесу во Владивостоке на общей площади около шести гектаров, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:53

2023-10-29T15:53

2023-10-29T15:53

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Спасатели потушили два возгорания в лесу во Владивостоке на общей площади около шести гектаров, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. В воскресенье ведомство информировало, что сухая трава горит на площади около пяти гектаров в лесу близ района Емар во Владивостоке, также трава загорелась в микрорайоне Чайка на площади около 1 тысячи метров по фронту. Угрозы домам нет. Сообщалось, что спасатели тушат пожары с помощью воздуходувок и ранцевых огнетушителей. "Возгорание сухой растительности в микрорайоне Чайка было ликвидировано сегодня в 12.57 (05.57 мск) на площади около гектара. В 18.30 (11.30 мск) было ликвидировано возгорание сухой растительности в лесном массиве близ микрорайона Емар на площади около пяти гектаров", - говорится в сообщении. Сейчас открытого огня не наблюдается, информируют в ведомстве.

https://ria.ru/20231029/pozhar-1905977064.html

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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия