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Во Владивостоке начали тушить два пожара в лесу площадью около пяти гектар
Во Владивостоке начали тушить два пожара в лесу площадью около пяти гектар - РИА Новости, 29.10.2023
Во Владивостоке начали тушить два пожара в лесу площадью около пяти гектар
Спасатели тушат два пожара сухой травы в лесу во Владивостоке площадью около пяти гектаров и одной тысячи метров по фронту, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:19
2023-10-29T10:19
2023-10-29T10:55
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Спасатели тушат два пожара сухой травы в лесу во Владивостоке площадью около пяти гектаров и одной тысячи метров по фронту, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю в Telegram. "Сухая растительность горит в микрорайоне Чайка на площади около одной тысячи метров по фронту. Второе возгорание сухой растительности на площади около пяти гектаров зафиксировано в лесном массиве близ района Емар... Угрозы строениям нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожары тушат с помощью воздуходувок и ранцевых огнетушителей.
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происшествия, владивосток, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
Во Владивостоке начали тушить два пожара в лесу площадью около пяти гектар
МЧС: спасатели тушат два пожара сухой травы в лесу во Владивостоке