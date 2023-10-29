https://ria.ru/20231029/mchs-1905937429.html

Во Владивостоке начали тушить два пожара в лесу площадью около пяти гектар

Во Владивостоке начали тушить два пожара в лесу площадью около пяти гектар - РИА Новости, 29.10.2023

Во Владивостоке начали тушить два пожара в лесу площадью около пяти гектар

Спасатели тушат два пожара сухой травы в лесу во Владивостоке площадью около пяти гектаров и одной тысячи метров по фронту, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:19

2023-10-29T10:19

2023-10-29T10:55

происшествия

владивосток

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Спасатели тушат два пожара сухой травы в лесу во Владивостоке площадью около пяти гектаров и одной тысячи метров по фронту, угрозы домам нет, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю в Telegram. "Сухая растительность горит в микрорайоне Чайка на площади около одной тысячи метров по фронту. Второе возгорание сухой растительности на площади около пяти гектаров зафиксировано в лесном массиве близ района Емар... Угрозы строениям нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожары тушат с помощью воздуходувок и ранцевых огнетушителей.

https://ria.ru/20231029/pozhar-1905920011.html

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происшествия, владивосток, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар