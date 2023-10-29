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В аэропорту Махачкалы работают руководители региональных ведомств - РИА Новости, 30.10.2023
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23:16 29.10.2023 (обновлено: 01:23 30.10.2023)
https://ria.ru/20231029/makhachkala-1906044206.html
В аэропорту Махачкалы работают руководители региональных ведомств
В аэропорту Махачкалы работают руководители региональных ведомств - РИА Новости, 30.10.2023
В аэропорту Махачкалы работают руководители региональных ведомств
В аэропорту Махачкалы работают руководители ряда региональных ведомств, сообщает администрация главы Дагестана. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-29T23:16
2023-10-30T01:23
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. В аэропорту Махачкалы работают руководители ряда региональных ведомств, сообщает администрация главы Дагестана. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. "Прямо сейчас руководитель региона ставит задачи перед должностными лицами. На месте происшествия уже работают руководители ряда региональных ведомств. Экстренное заседание оперштаба начнется с минуты на минуту", - говорится в Telegram-канале администрации главы Дагестана.
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беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, происшествия
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Происшествия
В аэропорту Махачкалы работают руководители региональных ведомств

В аэропорту Махачкалы работают главы региональных ведомств, определяются задачи

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. В аэропорту Махачкалы работают руководители ряда региональных ведомств, сообщает администрация главы Дагестана.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
"Прямо сейчас руководитель региона ставит задачи перед должностными лицами. На месте происшествия уже работают руководители ряда региональных ведомств. Экстренное заседание оперштаба начнется с минуты на минуту", - говорится в Telegram-канале администрации главы Дагестана.
 
Беспорядки в аэропорту МахачкалыМахачкалаПроисшествия
 
 
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