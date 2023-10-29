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ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации - РИА Новости, 29.10.2023
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Религия
 
22:55 29.10.2023 (обновлено: 23:38 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/makhachkala-1906041985.html
ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации
ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации - РИА Новости, 29.10.2023
ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на фоне ситуации в Дагестане призвало не поддаваться на провокации, сохранять человечность и... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:55
2023-10-29T23:38
религия
махачкала
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
тель-авив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на фоне ситуации в Дагестане призвало не поддаваться на провокации, сохранять человечность и патриотизм, говорится в обращении на сайте религиозной организации.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках."Мы настоятельно призываем российских мусульман руководствоваться вышеприведенным аятом Корана и примерами из жизни нашего Пророка (мир ему), не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине – России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными", – говорится в нем.
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махачкала, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, Махачкала, Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Тель-Авив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации

ДУМ РФ из-за ситуации в Махачкале призвало мусульман не вестись на провокации

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на фоне ситуации в Дагестане призвало не поддаваться на провокации, сохранять человечность и патриотизм, говорится в обращении на сайте религиозной организации.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
"Мы настоятельно призываем российских мусульман руководствоваться вышеприведенным аятом Корана и примерами из жизни нашего Пророка (мир ему), не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине – России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными", – говорится в нем.
 
РелигияМахачкалаРоссияБеспорядки в аэропорту МахачкалыТель-АвивФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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