https://ria.ru/20231029/makhachkala-1906041985.html
ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации
ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации - РИА Новости, 29.10.2023
ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на фоне ситуации в Дагестане призвало не поддаваться на провокации, сохранять человечность и... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:55
2023-10-29T22:55
2023-10-29T23:38
религия
махачкала
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
тель-авив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:315:552:626_1920x0_80_0_0_e5e802a36fefaa4ec7e3fc84674cebd0.png
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на фоне ситуации в Дагестане призвало не поддаваться на провокации, сохранять человечность и патриотизм, говорится в обращении на сайте религиозной организации.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках."Мы настоятельно призываем российских мусульман руководствоваться вышеприведенным аятом Корана и примерами из жизни нашего Пророка (мир ему), не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине – России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными", – говорится в нем.
махачкала
россия
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:263:552:677_1920x0_80_0_0_39a5152909589e3dcc765cbe700049b7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, Махачкала, Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Тель-Авив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации
ДУМ РФ из-за ситуации в Махачкале призвало мусульман не вестись на провокации