https://ria.ru/20231029/makhachkala-1906041985.html

ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации

ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации - РИА Новости, 29.10.2023

ДУМ России из-за ситуации в Махачкале призвало не поддаваться на провокации

Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на фоне ситуации в Дагестане призвало не поддаваться на провокации, сохранять человечность и... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:55

2023-10-29T22:55

2023-10-29T23:38

религия

махачкала

россия

беспорядки в аэропорту махачкалы

тель-авив

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) на фоне ситуации в Дагестане призвало не поддаваться на провокации, сохранять человечность и патриотизм, говорится в обращении на сайте религиозной организации.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках."Мы настоятельно призываем российских мусульман руководствоваться вышеприведенным аятом Корана и примерами из жизни нашего Пророка (мир ему), не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине – России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными", – говорится в нем.

махачкала

россия

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году