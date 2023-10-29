https://ria.ru/20231029/konflikt-1906018421.html
МИД Ирана выступил против разрастания конфликта на Ближнем Востоке
МИД Ирана выступил против разрастания конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.10.2023
МИД Ирана выступил против разрастания конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская республика не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T19:42
2023-10-29T19:42
2023-10-29T19:42
в мире
израиль
иран
ближний восток
хосейн амир абдоллахиан
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская республика не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке. "Мы не хотим разрастания этой войны", - заявил министр в интервью американскому телеканалу CNN. Кроме того, он также отметил, что атаки на Ближнем Востоке, которые осуществляют различные группы, выбирающие своей целью американские интересы, "полностью неверно" связывать с Ираном, не предоставляя при этом каких-либо доказательств. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, хосейн амир абдоллахиан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Хосейн Амир Абдоллахиан, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Ирана выступил против разрастания конфликта на Ближнем Востоке
Глава МИД Амир Абдоллахиан: Иран не хочет разрастания ближневосточного конфликта
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил
, что Исламская республика не хочет разрастания конфликта на Ближнем Востоке.
"Мы не хотим разрастания этой войны", - заявил министр в интервью американскому телеканалу CNN.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Кроме того, он также отметил, что атаки на Ближнем Востоке, которые осуществляют различные группы, выбирающие своей целью американские интересы, "полностью неверно" связывать с Ираном, не предоставляя при этом каких-либо доказательств.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия