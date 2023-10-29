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МИД Японии заявил, что мир столкнулся со сложным кризисом - РИА Новости, 29.10.2023
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09:06 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/konflikt-1905929309.html
МИД Японии заявил, что мир столкнулся со сложным кризисом
МИД Японии заявил, что мир столкнулся со сложным кризисом - РИА Новости, 29.10.2023
МИД Японии заявил, что мир столкнулся со сложным кризисом
Мир столкнулся со сложным кризисом, при котором были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией, а текущая ситуация между Израилем и... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:06
2023-10-29T09:06
в мире
япония
израиль
палестина
ёко камикава
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ОСАКА, 29 окт – РИА Новости. Мир столкнулся со сложным кризисом, при котором были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией, а текущая ситуация между Израилем и Палестиной грозит лишь повысить уровень неопределенности, заявила на завершающей сессии министерской встречи G7 по торговле глава японского МИД Ёко Камикава. "В настоящее время мир столкнулся со сложными кризисом, включая ситуацию на Украине, когда были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией. В дополнение к этому нынешняя ситуация между Израилем и Палестиной угрожает лишь повысить уровень неопределенности", - подчеркнула она. По словам главы МИД Японии, "в сложившихся условиях страны G7, которые разделяют общие принципы, такие как демократия, свобода и уважение к фундаментальным правам человека и букве закона, играют важную роль и ответственны за то, чтобы направить международное сообщество к устойчивому росту мировой экономики". Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии прошла 28-29 октября в префектуре Осака. В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступили министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава. В течение двух дней состоялись пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудили укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, экономическую безопасность и другие вопросы. Помимо привычных участников в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединились также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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в мире, япония, израиль, палестина, ёко камикава, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Япония, Израиль, Палестина, Ёко Камикава, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Японии заявил, что мир столкнулся со сложным кризисом

МИД Японии: в мире растет неопределенность из-за ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
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ОСАКА, 29 окт – РИА Новости. Мир столкнулся со сложным кризисом, при котором были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией, а текущая ситуация между Израилем и Палестиной грозит лишь повысить уровень неопределенности, заявила на завершающей сессии министерской встречи G7 по торговле глава японского МИД Ёко Камикава.
«
"В настоящее время мир столкнулся со сложными кризисом, включая ситуацию на Украине, когда были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией. В дополнение к этому нынешняя ситуация между Израилем и Палестиной угрожает лишь повысить уровень неопределенности", - подчеркнула она.
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По словам главы МИД Японии, "в сложившихся условиях страны G7, которые разделяют общие принципы, такие как демократия, свобода и уважение к фундаментальным правам человека и букве закона, играют важную роль и ответственны за то, чтобы направить международное сообщество к устойчивому росту мировой экономики".
Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии прошла 28-29 октября в префектуре Осака. В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступили министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава. В течение двух дней состоялись пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудили укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, экономическую безопасность и другие вопросы.
Помимо привычных участников в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединились также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.
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В миреЯпонияИзраильПалестинаЁко КамикаваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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