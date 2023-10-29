МИД Японии заявил, что мир столкнулся со сложным кризисом
МИД Японии: в мире растет неопределенность из-за ситуации на Ближнем Востоке
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
ОСАКА, 29 окт – РИА Новости. Мир столкнулся со сложным кризисом, при котором были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией, а текущая ситуация между Израилем и Палестиной грозит лишь повысить уровень неопределенности, заявила на завершающей сессии министерской встречи G7 по торговле глава японского МИД Ёко Камикава.
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"В настоящее время мир столкнулся со сложными кризисом, включая ситуацию на Украине, когда были нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием и энергией. В дополнение к этому нынешняя ситуация между Израилем и Палестиной угрожает лишь повысить уровень неопределенности", - подчеркнула она.
По словам главы МИД Японии, "в сложившихся условиях страны G7, которые разделяют общие принципы, такие как демократия, свобода и уважение к фундаментальным правам человека и букве закона, играют важную роль и ответственны за то, чтобы направить международное сообщество к устойчивому росту мировой экономики".
Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии прошла 28-29 октября в префектуре Осака. В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступили министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава. В течение двух дней состоялись пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудили укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, экономическую безопасность и другие вопросы.
Помимо привычных участников в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединились также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.