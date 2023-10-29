https://ria.ru/20231029/kishinev-1906047289.html

Кандидату в мэры Кишинева от оппозиции запретили выступить на русском языке

Кандидату в мэры Кишинева от оппозиции запретили выступить на русском языке - РИА Новости, 30.10.2023

Кандидату в мэры Кишинева от оппозиции запретили выступить на русском языке

Депутату парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диане Караман запретили выступить на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире канала РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-29T23:58

2023-10-29T23:58

2023-10-30T00:35

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молдавия

кишинев

россия

майя санду

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КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Депутату парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диане Караман запретили выступить на русском языке во время предвыборных дебатов в эфире канала "Молдова-1" и одноименной радиостанции, об этом политик заявила в видеообращении, поступившем в распоряжение агентства Sputnik Молдова."К вниманию международных миссий и граждан Молдавии! На общественном телеканале и радио "Молдова-1" меня, как кандидата в генеральные примары (мэр) муниципия Кишинева, лишили права высказать свою позицию в отношении нашего видения развития столицы только потому, что я говорила на русском языке", — отметила Караман.По информации молдавских СМИ, ведущая эфира попросила депутата выступить на румынском языке и предупредила, что в случае нарушения этого регламента ей отключат микрофон. Караман выступила с ответной репликой, указав на дискриминацию в ее адрес и попыталась продолжить свое выступление на русском языке. Режиссеры эфира в итоге применили обещанную санкцию.Позже руководство телерадиокомпании "Молдова-1" выступило с заявлением, в котором отрицало факт дискриминации, объяснив свои действия нарушением регламента передачи, подразумевавшего эфир на румынском языке.Диана Караман баллотируется на должность мэра Кишинева, местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября.Русский язык в Молдавии — второй по распространению язык в стране после государственного, молдавского. Русский считают родным и разговаривают на нем около 15 процентов населения страны. В Кишиневе им владеет почти половина населения, а в целом понимает и использует русскую речь около 80 процентов населения республики. Однако позиции этого языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который приняли в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который утвердили еще во времена СССР. Согласно ему, русский язык на территории страны считался средством межнационального общения. Парламент страны в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернув русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на нем. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции.Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии 23 марта одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправку внесут даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231027/oppozitsiya-1905699087.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду