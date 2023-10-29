https://ria.ru/20231029/izrail-1906023707.html

МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита ХАМАС в Москву

МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита ХАМАС в Москву - РИА Новости, 29.10.2023

МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита ХАМАС в Москву

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны и выразили ему протест из-за визита делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:19

2023-10-29T20:19

2023-10-29T22:36

в мире

израиль

москва

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39842242895d987b7861ca25fc12fe98.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны и выразили ему протест из-за визита делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком 26 октября посетила Москву."Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", - говорится в сообщении.В МИД Израиля заявили, что "принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян".Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что 7 октября "было совершено абсолютно неприемлемое террористическое нападение на Израиль", но заявленные Израилем планы по уничтожению ХАМАС невозможно осуществить без уничтожения Газы и большинства мирного населения. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, но подчеркивал, что борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети - целые семьи.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

израиль

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, сергей лавров, оон, россия, владимир путин