Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита ХАМАС в Москву - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 29.10.2023 (обновлено: 22:36 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/izrail-1906023707.html
МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита ХАМАС в Москву
МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита ХАМАС в Москву - РИА Новости, 29.10.2023
МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита ХАМАС в Москву
Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны и выразили ему протест из-за визита делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T20:19
2023-10-29T22:36
в мире
израиль
москва
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анатолий викторов
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39842242895d987b7861ca25fc12fe98.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны и выразили ему протест из-за визита делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком 26 октября посетила Москву."Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", - говорится в сообщении.В МИД Израиля заявили, что "принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян".Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что 7 октября "было совершено абсолютно неприемлемое террористическое нападение на Израиль", но заявленные Израилем планы по уничтожению ХАМАС невозможно осуществить без уничтожения Газы и большинства мирного населения. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, но подчеркивал, что борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети - целые семьи.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_79d9b1641e3ef53f3448c9894358914f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, сергей лавров, оон, россия, владимир путин
В мире, Израиль, Москва, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анатолий Викторов, Сергей Лавров, ООН, Россия, Владимир Путин
МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита ХАМАС в Москву

МИД Израиля вызвал посла России Викторова из-за визита делегации ХАМАС в Москву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны и выразили ему протест из-за визита делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
Делегация ХАМАС во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком 26 октября посетила Москву.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
"Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван сегодня утром в МИД Израиля в Иерусалиме для выражения протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Заместитель гендиректора МИД по делам Евразии посол Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях", - говорится в сообщении.
В МИД Израиля заявили, что "принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян".
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что 7 октября "было совершено абсолютно неприемлемое террористическое нападение на Израиль", но заявленные Израилем планы по уничтожению ХАМАС невозможно осуществить без уничтожения Газы и большинства мирного населения. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, но подчеркивал, что борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети - целые семьи.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильМоскваХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнатолий ВикторовСергей ЛавровООНРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала