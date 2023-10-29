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ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана - РИА Новости, 29.10.2023
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14:14 29.10.2023 (обновлено: 14:26 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/izrail-1905969551.html
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана - РИА Новости, 29.10.2023
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что запущенные с территории Ливана снаряды упали на открытой местности, армия ведет ответный огонь. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:14
2023-10-29T14:26
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что запущенные с территории Ливана снаряды упали на открытой местности, армия ведет ответный огонь."Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков с территории Ливана в направлении района Хар-Дов, снаряды упали на открытой местности. Солдаты Армии обороны Израиля ведут ответный огонь в направлении мест пусков", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана, ведется огонь

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что запущенные с территории Ливана снаряды упали на открытой местности, армия ведет ответный огонь.
"Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков с территории Ливана в направлении района Хар-Дов, снаряды упали на открытой местности. Солдаты Армии обороны Израиля ведут ответный огонь в направлении мест пусков", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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27 октября, 08:00
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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