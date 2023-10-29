https://ria.ru/20231029/izrail-1905969551.html

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана - РИА Новости, 29.10.2023

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал несколько пусков со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что запущенные с территории Ливана снаряды упали на открытой местности, армия ведет ответный огонь. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T14:14

2023-10-29T14:14

2023-10-29T14:26

в мире

ливан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что запущенные с территории Ливана снаряды упали на открытой местности, армия ведет ответный огонь."Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков с территории Ливана в направлении района Хар-Дов, снаряды упали на открытой местности. Солдаты Армии обороны Израиля ведут ответный огонь в направлении мест пусков", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

ливан

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году