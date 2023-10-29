https://ria.ru/20231029/izrail-1905962938.html

Экс-сотрудник "Моссада" заявил, что война в Газе будет очень длинной

Экс-сотрудник "Моссада" заявил, что война в Газе будет очень длинной - РИА Новости, 29.10.2023

Экс-сотрудник "Моссада" заявил, что война в Газе будет очень длинной

Экс-глава разведуправления службы внешней разведки ("Моссад") Израиля и бывший глава военно-политического отдела Минобороны Зоар Палти заявил итальянскому... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:20

2023-10-29T13:20

2023-10-29T13:20

в мире

израиль

палестина

хамас

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Экс-глава разведуправления службы внешней разведки ("Моссад") Израиля и бывший глава военно-политического отдела Минобороны Зоар Палти заявил итальянскому телеканалу Rai1, что война в секторе Газа будет "очень длинной" и не завершится наземной операцией. "Мы проводим воздушные и наземные рейды, и это не первая и не последняя операция в Газе. Это будет очень-очень длинная война. Те, кто думает, что она закончится наземной операцией, ошибаются", - заявил Палти в интервью. Он добавил, что военные действия не ограничены временными рамками, Израиль будет вести боевые действия до тех пор, пока не убедится что "такого дня, как 7 октября, больше не будет". "Последняя интифада (вооруженная борьба арабов с израильским присутствием в Палестине - ред.) длилась три или четыре года. Мы должны быть также готовы к чему-то подобному", - подчеркнул Палти. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа